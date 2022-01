A feszültségek enyhítésére van szükség az ukrán-orosz határon kialakult helyzet megoldásához, első-sorban párbeszédre – szögezte le Eduard Heger miniszterelnök és holland kollégája, Mark Rutte a kormányhivatalban tartott közös sajtótájékoztatón, csütörtökön.

Mark Rutte és Eduard Heger (Fotó: TASR)

Hozzátették, hogy ezt a stratégiát nem segíti, ha minden lehetséges forgatókönyv szóba kerül, például a NATO-csapatok szlovákiai jelenléte. Rutte azt is hangsúlyozta, hogy egységes jelzést kell küldeni Moszkvának.

„Szeretném, ha párbeszéd útján születne megállapodás, hogy enyhüljön a feszültség, és hogy ne kelljen egy olyan a forgatókönyvön gondolkodnunk, mi lesz akkor, ha nem javul a helyzet. Természetesen fel kell készülni minden eshetőségre, és közben remélni, hogy egyik sem következik be" - válaszolta Heger a NATO-csapatok szlovákiai jelenlétére vonatkozó kérdésre. Megjegyezte, hogy a tárgyalások célja a feszültségek enyhítése és a negatív helyzetek elkerülése.

Rutte egyetért azzal, hogy nyilvánvalóan nem jó ötlet most minden lehetséges forgatókönyvről tárgyalni, de párbeszédre szükség van. „Ha csak egy kis konfliktus is bekövetkezne, annak messzemenő következményei lennének" - figyelmeztetett. A NATO-csapatokra utalva megjegyezte, azok több országban is jelen vannak, de az ideérkezésükről beszélni a jelenlegi helyzetben nem segítené a feszültségek enyhítését - mondta.



(TASR)