A fél magyar kormány karanténban van, mert egy koronavírusossal partiztak a hétvégén a Balaton mellett

Két miniszter és több államtitkár is házi karanténban van, miután kiderült, hogy koronavírussal fertőződött meg Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója, akivel együtt buliztak egy szintén kormánytag Balaton melletti kúriájában.

Fotó: MTI

Csütörtökön Gulyás Gergely miniszter, Orbán Balázs, Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkárok, valamint Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is otthoni karanténba került, írta több magyar portál, például a 444.hu és a hvg.hu is. Mindannyian azon a bulin vettek részt még múlt héten szombaton, amin Hollik istván is jelen volt, akinek viszont pozitív lett a koronavírus-tesztje. Hollikon kívül a többiek első tesztje negatív lett, de meg kell várniuk a második teszt eredményét.

A pozitív tesztjéről Hollik maga tájékoztatott csütörtökön a Facebook-oldalán. „Hétfőn és kedden rosszul éreztem magam, ezért a következő napok találkozóira és elsősorban a Tranzit Közéleti Évadnyitóra figyelemmel azt tartottam felelős magatartásnak, ha teszteltetem magam – írta csütörtök reggel a Facebookra Hollik. –

Ez sajnos pozitív lett, így elővigyázatosságból minden programot lemondtunk, én azonnal karanténba vonultam.”

Varga Judit igazságügyi miniszter is karanténba kényszerült, ő ugyan nem volt ott a szombati találkozón, de hétfőn találkozott egy később koronavírusosnak bizonyult személlyel. Varga tesztje szintén negatív lett.

A 24.hu értesülése szerint a szombati kerti partit, amelyen mintegy 100-an vettek részt a Balaton melletti Úrkúton, az Alapjogokért Központ szervezte. A helyszínt Schaller-Baross Ernő, a miniszterelnökség nemzetközi ügyekért felelős helyettes államtitkára biztosította saját úrkúti kúriáján.

- lpj, hvg.hu, 444.hu, 24.hu -