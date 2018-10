Feldarabolhattak egy ellenzéki újságírót egy EU-ba igyekvő ország területén. Emiatt akár még a benzin is többe kerülhet majd

Annyi nyilvánvaló, hogy egy szaúd-arábiai ellenzéki hírlapírónak nyoma veszett október elején, amikor bement hazájának isztambuli konzulátusára, hogy közelgő esküvőjéhez beszerezze a szükséges hivatalos dokumentumokat. A zsurnaliszta egy ideje hátat fordított szülőföldjének, és Törökországban telepedett le, ahol megismerkedett az elvenni kívánt török barátnőjével.

A The Washington Post című amerikai napilap - amelynek a szaúdi királyságot bíráló újságíró, Dzsamál Hasogdzsi is munkatársa volt - csütörtökön internetes oldalán közölte, hogy a tudomására jutott hang- és videofelvételek szerint kollégájukat meggyilkolták az isztambuli külképviselet épületében. Rijád eddig következetesen tagadta, hogy köze volna az ellenzéki véleményformáló eltűnéséhez, azt állítva, hogy honfitársuk elhagyta a konzulátus épületét. Ezt Hasogdzsi török menyasszonya, aki órákon keresztül várta a férfit a konzulátusnál, cáfolta.

Az amerikai lap török tisztségviselőket idézve leszögezi, miután Hasogdzsi bement a külképviseletre, "ezt követően megölték és feldarabolták". Az említett felvételeken "hallani lehet a (Hasogdzsi) hangját, valamint más, arabul beszélő férfiak hangját. Hallani lehet, ahogyan kihallgatták, megkínozták és aztán meggyilkolták őt" - állította az egyik, névtelenséget kérő török informátor. Egy másik forrás, aki szintén nem hallotta a hangfelvételeket, de azt állította, hogy informálták őt róluk, kifejtette:

"hallani lehetett azt is, ahogyan Hasogdzsit verik".

Török biztonsági szakértők korábban arra a következtetésre jutottak, hogy Hasogdzsit a konzulátusra érkezése után nem sokkal gyilkolták meg. A Milliyet és a Sözcü című török napilapok úgy tudják, hogy

a pórul járt ellenzéki újságíró az okosórájával rögzített egy veszekedést, amelybe a konzulátuson keveredett, s a felvételt megküldte az épület előtt várakozó jegyesének egy mobiltelefonra.

A felvételen az látható, amikor az ellenzéki újságíró bemegy országa konzulátusára

A történtek rányomták a bélyegüket egy a közeljövőben Rijádban rendezendő befektetési konferenciára. Egymás után mondják le a részvételüket az ismert médiumok és társaságok, de már arról is érkeztek hírek, hogy magasrangú politikusok sem akarnak részt venni az eseményen. Így tett a CNN amerikai hírtelevízió és a Financial Times című brit napilap is, nem jelennek meg az október végén Rijádban tartandó Saudi Future Investment Initiative nevű befektetési konferencián. Nem sokkal később a Bloomberg hírügynökség is jelezte, hogy nem vesz részt médiapartnerként a rendezvényen. Az ügy miatt már a The New York Times, a The Economist, az Uber, a Viacom és a Huffington Post is lemondta részvételét a - davosi Világgazdasági Fórum nyomán "sivatagi Davosnak" is nevezett - rendezvényen, amelynek célja az üzleti és az innovációs szféra vezetőinek összekapcsolása. A cégek teszik ezt annak ellenére, hogy a befektetőknek túlságosan sok érdekük fűződik a jó viszonyhoz, és nem szívesen vesznek össze a világ legnagyobb olajexportőrével, a világ egyik leggazdagabb országával, ahol például a hadikiadásokra többek áldoznak mint Oroszország.

Kezelendő az ügyet, a szaúdi uralkodócsalád egyik befolyásos tagja, Háled el-Fejszál herceg, Mekka kormányzója Törökországba utazott, és találkozott Recep Tayyip Erdogan török államfővel az eltűnés ügyében. Rijádból korábban egy nyomozócsoport is érkezett Ankarába, hogy a helyi hatóságokkal közösen utána járjon az újságíró eltűnésének. A szunnita királyság még kedden engedélyt adott konzulátusi épületének a török rendőrség általi átkutatásához, mindez azonban eddig nem történt meg.



Donald Trump amerikai elnök nehéz helyzetben van. Washington és Rijád évtizedek óta szoros szövetségesek, és a két ország Trump hivatalba lépése óta még szorosabbra fűzte kapcsolatait.

Az amerikai elnök első külföldi útja elnökként Szaúd-Arábiába vezetett, ahol 110 milliárd dolláros fegyvereladást jelentettek be. Az Egyesült Államoknak szüksége van Szaúd-Arábia támogatására a Közel-Keleten az iráni befolyás ellensúlyozására, a terrorizmus elleni küzdelemben, továbbá a készülőben lévő izraeli-palesztin béketerv támogatására is.

Arról nem beszélve, hogy Trumpot régóta üzleti kapcsolatok fűzik a szaúdiakhoz, az Egyesült Államokba érkező szaúdi üzletemberek többsége az elnök megválasztása óta a Trump-hotelben száll meg - írta pénteki számában a The Washington Post című lap. Bevezetőjében az újság leszögezte: "Trump elnök számára Szaúd-Arábia nem csupán politikai szövetséges. Üzletfél is".

Mindennek ellenére Trump egy televíziós interjúban szombaton kijelentette, hogy az Egyesült Államok szigorúan megtorolná, ha kiderülne, hogy a szaúdi vezetés áll Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró eltűnése mögött. "Az ügy végére fogunk járni és szigorú büntetés lesz" - mondta Trump.

Recep Tayyip Erdogan török államfő csütörtökön úgy fogalmazott: Törökország sem fog csendben maradni. Franciaország Németországgal és az Egyesült Királysággal közösen fordultak Rijádhoz, hogy adjon magyarázatot a történtekre. Emmanuel Macron francia elnök meg a teljes igazságot szeretné megtudni a szaúdi ellenzéki újságíró törökországi eltűnésével kapcsolatban, amelyről eddig "nagyon súlyos" híreket lehetett hallani.

A szaúdi tőzsdeindex az amerikai szankciók kilátásba helyezésének hatására hét százalékot esett, ami a legnagyobb csökkenés 2014, az olajárak beomlása óta.

Szaúd-Arábia kemény válasza sem váratott magára sokáig. Rijád válaszcsapással fenyeget arra az esetre, ha büntetőintézkedéseket hoznak ellene Hasogdzsi eltűnése miatt - jelentette vasárnap a közel-keleti ország hivatalos hírügynöksége.

"A királyság még komolyabb intézkedésekkel válaszol, ha valamiféle szankciókkal sújtják. Teljes mértékben visszautasítja a fenyegetéseket és próbálkozásokat, hogy megingassák, gazdasági szankciókkal sújtsák, politikai nyomás alá helyezzék, vagy megismételjék róla a hamis állításokat" - mondta egy névtelenséget kérő kormányzati forrás.

Annyi biztos, ezt az ügyet nem lehet immár a szőnyeg alá söpörni, és az is nyilvánvaló, hogy Rijádnak lesz mit megmagyaráznia a térség másik regionális hatalmának, Törökországnak, meg hát az ENSZ Biztonsági Tanácsa három állandó tagjának, Párizsnak, Londonnak és Washingtonnak. Ha meg a szénhidrogénben gazdag Szaúd-Arábia folytatja a struccpolitikáját, ráadásul ellentámadásba megy át, a kőolaj világpiaci ára annyira kilőhet, hogy még a Csallóközben is Hasogdzsiról fognak diskurálni a Slovnaft kúton békésen tankoló földijeink, na meg arról, miért kell két eurót fizetni egy nyamvadt liter benzinért.

