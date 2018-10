Feldarabolt újságíró miatt Trump nem gatyázik, intézkedik

Az amerikai elnök hétfőn reggel Twitter-bejegyzésben közölte: Szalmán bin Abdel-Aziz szaúdi király határozottan cáfolta, hogy tudomása volna arról, "bármi történt volna" a rendszerbíráló szaúdi újságíróval. Trump egyúttal bejelentette azt is, hogy Mike Pompeo külügyminiszter Rijádban az uralkodóval egyeztet majd. A mikroblog-bejegyzésben a szaúdi uralkodóra utalva Trump tudatta: "azt mondta, hogy szorosan együttműködnek Törökországgal annak érdekében, hogy választ találjanak. Azonnal küldöm a külügyminiszterünket, hogy találkozzék a királlyal".

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!