Feldarabolta egy halálosztag, most a menyasszonya beperli a trónörököst

Beperelte Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörököst egy amerikai bíróságon kedden a meggyilkolt Dzsamál Hasogdzsi kormánykritikus szaúdi újságíró menyasszonya, aki szerint a trónörökös rendelte el férje meggyilkolását.

Fotó: TASR/AP

A polgári pert a Demokrácia az Arab Világnak Most nevű amerikai szervezettel közösen indította. Ezt a szervezetet Hasogdzsi alapította, amikor az Egyesült Államokban élt, és a The Washington Postnak dolgozott. A keresetet a szaúdi trónörökösön kívül további 20 cinkostársával szemben nyújtották be.

Hasogdzsit 2018 októberében gyilkolták meg Szaúd-Arábia isztambuli főkonzulátusán, ahová azért ment be, hogy elintézze a szükséges papírmunkát, hogy összeházasodhasson török állampolgárságú menyasszonyával, Hatice Cengizzel. Török tisztségviselők szerint Hasogdzsit egy szaúdi "halálosztag" ölte meg, holttestét pedig feldarabolták. Szaúd-Arábiában nyolc alacsonyabb rangú tisztségviselővel szemben emeltek vádat Hasogdzsi halálával kapcsolatban.

Amerikai hírszerzési tisztségviselők szerint valószínűleg a trónörökös rendelte el az újságíró meggyilkolását. Cengiz és sokan mások Mohamed bin Szalmán felelősségre vonására szólítottak fel az üggyel kapcsolatban. "Az amerikai polgári igazságszolgáltatásba vetem bizalmam, hogy hangot adjon annak, ami történt, és felelősségre vonja cselekedeteikért azokat, akik ezt tették" - fogalmazott Cengiz egy közleményben.

