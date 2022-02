Felébresztette téli álmából Gyimesit a szlovák "libernyák" sajtó, amely „megtámadta” Magyarországot…!

Vasárnap az jósoltuk, a hátunk közepére sem fogjuk kívánni a hétfői időt! Így is lett időjárásilag. De a pekingi téli olimpiai játékok sem úgy alakultak, ahogy szerettük volna. A sísport szlovák ikonja, Petra Vlhová elrontotta az óriás műlesiklást, a magyar Liu Shaolin Sándort pedig győztes pozícióból zárták ki az ezer méteres gyorkorcsolya döntőjében.

Gyimesi felesküszik a szlovák alkotmányra - TASR

Ez a hétfő tényleg egy olyan nap volt, amelyen egy az egyben beigazolódott, van úgy, hogy nem mén a lap… Mármint hogy nincsen mindig szerencséje az embernek. Illetve bárkivel előfordulhat, hogy szerencsétlen.

Arról nincsen közvetlen hozzáférhető infó, hogy az OĽANO egyszerű magyarja, Gyimesi György tisztában van-e ezzel a közhellyel. Annyi biztos, hogy ezen a szerencsétlen napon lépett hosszú politikai tétlenség után a Facebook nyilvánossága elé. Egyszemélyes sajtótájékoztatón háborogva, hogy a Sme publicistája, Samuel Marec Putyin Ukrajna ellenőrzésére tett erőfeszítéseit Orbán esetleges dél-szlovákiai befolyásszerzési törekvéseihez merte hasonlítani.

A kommentárban Marec az orosz-ukrán konfliktus kapcsán elméleti példaként játszott el a gondolattal, mi történne, ha Magyarország megtámadná Szlovákiát…

Ennek tetejébe, tessék elképzelni, egy szlovák stand-up komikus is arról hadovált a neten, hogy Rimaszombatot például a NATO-nak köszönhetően nem veszi el Szlovákiától Magyarország. Hát nem? Hát de…!

Na, szóval, a hír szent, a vélemény szabad elve alapján az a helyzet, hogy sem a liberális, de még a nacionalista szlovák sajtóban sem jelent meg hírként, hogy Magyaroroszág meg fogja/akarja támadni Szlovákiát! Kommentárba és egy stand-up számba viszont nyugiban belefér. Akárcsak az, hogy elképzeljük, Gyimesi György nem is férfi, hanem egy hermafrodita. Aki akár egy LMBTQ szivárványáért epedő párt megalapítására is kész, illetve akár az útszélen is képes felkínálkozni, ha úgy ítéli meg, hogy személyes politikai karriejének használ az…

Mindebből pedig annyi következik, hogy egyáltalán nem a Sme kommentátora és a stand-up komikus mérgezi a szlovák-magyar kutat, hanem épp Gyimesi György az elkövető. Aki a bolhából elefántot elve alapján olyan összehangolt, célzott támadásnak minősít egy kommentárt meg egy szatirikus poént, amelyek célja az április 3-án esedékes magyarországi parlamenti választások befolyásolása. Méghozzá a gonosz Brüsszel szellemében...!