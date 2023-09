„Felejtsétek el a jegyeket” – az igazi értékek fontosságára mutatott rá Ódor Lajos a komáromi gimi tanévnyitóján (FOTÓK)

Egykori iskolájában, a komáromi Selye János Gimnáziumban nyitotta meg az új tanévet Ódor Lajos miniszterelnök.

A kormányfő hétfőn délelőtt meglátogatta a korábbi osztályát, megemlékezett egykori tanárairól, valamint a tanévnyitó ünnepség után a diákokkal beszélgetett.

A tanévnyitó beszédében Ódor megjegyezte, amikor miniszterelnök lett, és felmerült a kérdés, hogy mely régiókba látogasson el a közeljövőben, rögtön tudta, hogy vissza szeretne térni Komáromba, az egykori iskolájába.

„Itt fociztam, labda most nincs itt, meg én sem vagyok úgy öltözve, de nagyon szerettem ezt az iskolát, ezt a focipályát, a tornatermet, a tanárokat, az osztálytársakat, mert most még lehet, hogy nem tudjátok, de ezek a falak, a tanárok, a diáktársak majd embert faragnak belőletek” – mondta, majd kiemelte, ahogy a mostani diákoknak, neki is nagy szerencséje volt, hogy ilyen tanárai voltak.

„Olyan embert próbáltak belőlem faragni, aki céltudatos, és próbál az úton mindig valamennyire előrehaladni. A szakértői kormány nagyon tiszteli a tanárokat, és ez a rövid látogatás is a hálánk kifejezése”

– mondta, majd a diákokhoz fordult, akikhez pár rövid tanácsot is intézett.

„Az első tanácsom az, hogy felejtsétek el a jegyeket. Mondjuk ezt a tanároknak nem biztos, hogy hallaniuk kellene, hiszen nekik azért jegyeket kell adniuk, de mindenképpen ezer más fontos dolog van az életben. Ezer más fontos dolog van az iskolában, ami sokat ér a számunkra, az érdekes gondolatok, az osztálytársak nevetése, a többiek tisztelete, az új dolgok elsajátításából fakadó öröm. Ez mind sokkal fontosabb, mint az, hogy milyen jegyek kerülnek éppen a naplóba”

– fogalmazott, második tanácsként pedig arra mutatott rá, fontos hogy a diákok ne féljenek hibázni. „Senki nem tökéletes, az igazgató úr sem, én sem vagyok tökéletes. Mindenki tehetséges valamiben, és az iskola dolga az, hogy ezt a tehetséget bennetek megtalálják, növeljék és adjanak a kezetekbe egy olyan iránytűt, amely megmutatja, hogy hol lesztek az életben boldogok és sikeresek” – folytatta, harmadik tanácsként pedig arra buzdította a tanulókat, hogy ne féljenek kérdezni és megkérdőjelezni akár még a tanárok véleményét is.

„Én ilyen voltam, próbáltam néha azért veszekedni a tanárokkal, de csak egy bizonyos pontig. És ez nagyon fontos, mert ha kérdeztek, akkor abból az is feltűnik majd mindenkinek, hogy próbáltok egy kicsit a dolgok mögé eljutni, és mélyebb gondolatokat is próbáltok magatokban megfogalmazni” – zárta gondolatait a miniszterelnök, és egyúttal sikeres tanévet kívánt mindenkinek.

Csenger Tibor, Nyitra megye alelnöke beszédében hangsúlyozta, büszke rá, hogy az intézmény megyei fenntartású, majd ennek kapcsán megjegyezte, megyei alelnökként a képviselőkkel együtt az egyik fő prioritásuk az iskolák felvirágoztatása.

„Hiszem és vallom azt, hogy amilyen a jelen iskolája, olyan a jövőnk. Márpedig a felvidéki magyarságnak olyan jövőre van szüksége, amelyben élhet, virágozhat és fejlődhet. Ezt sugallja a gimnázium és az egyetem névadója, Selye János is, aki életpályájával, példájával igazi zászlóshajója közösségünknek. Ilyen követekre van szüksége a szülőföldünknek, akik rátermettségükkel, tudásukkal, ötleteikkel bizonyságot tesznek róla, hogy igenis lehet érvényesülni magyarként Szlovákiában és a nagyvilágban” – mondta, hozzátéve, ennek ékes példája Ódor Lajos.

A diákoktól Csenger azt kérte, legyenek ők is az iskola és a régió nagykövetei, és vigyék messze a jó hírüket.

„A lehető legjobb helyen kezditek meg az iskolaévet, hogy elsajátítsátok a tudás legjavát, hogy a jövőben majd tudósok, szakemberek, tanárok, kutatók, netán politikusok legyetek, és tudásotokkal szolgáljátok otthonotokat” – emelte ki.

Andruskó Imre igazgató megköszönte a kormányfőnek, hogy elfogadta a meghívást és együtt nyithatták meg a tanévet.

„Komáromban az első gimnáziumot 1649-ben alapították jezsuita atyák. 374 éve nem volt arra példa, hogy iskola volt diákja miniszterelnökként nyitja meg a tanévet. Ódor Lajos 1993 szeptemberében, 30 éve itt állt ezen az udvaron. Én akkor zöldfülű tanárként kezdtem itt a munkát, és nem gondoltam volna, hogy harminc év múlva igazgatóként, az akkori diákok közül valakit miniszterelnökként köszönthetek” – fogalmazott az igazgató, majd a kormányfő jegyekkel kapcsolatos megjegyzésére reagálva hozzátette, Ódor Lajos négy éven keresztül színjeles tanuló volt, aki nemcsak sportolt, imádta a matematikát és a fizikát is.

A tanévnyitót követően a miniszterelnök a Selye János Gimnázium jelenlegi diákjaival és Keszegh Béla polgármesterrel beszélgetett az iskola aulájában. Szóba került az iskolarendszer elavultsága és a reformok szükségessége, a tanárok megbecsülésének hiánya, illetve a kormányfő konkrét tanácsokkal is ellátta a továbbtanulással kapcsolatos döntés előtt álló diákokat.



