Felelősségre vonja a hazudós majmocskát a hidas miniszter

Az információt hétfőn erősítette meg a médiának. Jankovská, a volt igazságügyi államtitkár a miniszter állítása szerint nyilvánosan hazudott, Maruniaková pedig vitatható ítéletet hozott.

A Pozsonyi V. Járásbíróság bírónője, Zuzana Maruniaková tavaly áprilisban helyt adott Kočner egyik keresetének, melyben 8,3 millió euró értékű váltóinak kifizetését követelte.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Monika Jankovská közel hatezer üzenetet váltott Kočnerrel 2017 ősze és 2018 májusa között. Az egy hónapja lemondott államtitkár akkor a sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, nem ismeri Kočnert, sosem kommunikált vele sem közvetlenül, sem közvetett úton, másokon keresztül. Most pedig a legújabb információk szerint Kočner még a Kuciak-gyilkosságot is megemlítette a Jankovskának írt üzenetében. Az államtitkárnak Zuzana Maruniaková bírónőre utalva azt írta: "tegye, amit tennie kell, mert úgy végzi, mint Kuciak". Maruniaková a Markíza-váltókkal kapcsolatos üggyel foglalkozott, amelyikben Kočner szintén nyakig ül, hiszen tavaly június óta emiatt került a rácsok mögé. Maruniakovának Jankovská utasításokat adhatott és igyekezett befolyásolni őt. A DenníkN szerint az akkori államtitkár éreztette vele, hogy hálásnak kell neki lennie, amiért egyáltalán bíró lehet.

A kočneres üzenetek kiszivárgása miatt Jankovská egy hónapja távozott a minisztériumból, és most állítólag a pozsonyi kerületi bíróságon dolgozik.

