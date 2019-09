Felelősségrevonási eljárást indíthatnak Trump ellen, az elnök haragos Twitter-bejegyzésekkel reagált 

„Teljességgel a demokraták boszorkányüldözéses átverése” - írta Donald Trump az egyik mikroblog-bejegyzésben. A másikban „az elnök zaklatásáról” írt, egy harmadik bejegyzésben pedig úgy vélte, hogy „egy ilyen fontos napot, mint amilyen az ENSZ-ben volt, sok munkával és oly sok sikerrel”, a demokraták szerinte „szándékosan tönkre akartak tenni a boszorkányüldözéses szemetükkel”.

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!