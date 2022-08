Felfordulást csinált egy szökött bika egy izraeli bankban (+VIDEÓ)

A szökött állat először a bank parkolójában kezdte a hatalmas felfordulást, ahol több autóban is kárt csinált, később az épületbe is betévedt. Bár a csúszós padló eléggé megnehezítette a közlekedésben, az állat több mint egy órát kóválygott a bankban.

A kora reggeli órákban egy bika behatolt a Bank Leumi lodi irodaházába. Az állatot elfogták és kivezették” – olvasható a pénzintézet közleményében.

Senki sem sérült meg.

VIDEÓ:

Some trader at an Israeli bank (Leumi in Lod) clearly took the concept of a “bull market” a bit too seriously. pic.twitter.com/Jlrd6ZY22A