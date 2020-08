Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a rendőrökkel verekedő Harry Maguire-t

A világ legdrágább védője, akit tavaly nyáron 80 millió fontért igazolt a klubja, a múlt héten a görögországi Mikonoszon egy születésnapi bulin keveredett verekedésbe többek között rendőrökkel.

Az angol válogatott játékos nem sérült meg, és őrizetbe vétele után mindenben együttműködött a hatóságokkal.

A keddi tárgyaláson nem kellett személyesen részt vennie, miután tanúvallomást tett egy görög ügyész előtt.

Az ítélet szerint testi sértés, megvesztegetési kísérlet és nyilvánosság előtt elkövetett káromkodás miatt 21 hónapos és 10 napos börtönbüntetést kapott, de ezt felfüggesztették, mivel ez volt az első bűncselekménye és vád alá helyezése az országban.

A Manchester United közleménye szerint Maguire továbbra is határozottan kitart az ártatlansága mellett, ezért fellebbezni fog. Megjegyezték, hogy az ügyészség csak hétfőn délután erősítette meg a vádakat, és nyújtotta be a bizonyítékokat, így a védőügyvédeknek minimális idő állt rendelkezésükre a felkészülésre, a tárgyalás elhalasztása iránti kérelmüket pedig elutasították.

A hátvéd a történtek ellenére meghívót kapott az angol válogatottba, de Gareth Southgate szövetségi kapitány kedden este kijelentette, mégsem számít rá jövő héten az Izland és a Dánia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzéseken.

