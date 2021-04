Felfüggesztett büntetést kapott Navalnij munkatársa

Felfüggesztett egyévi javító-nevelő közmunkára és tízszázalékos fizetéselvonásra ítélte egy moszkvai bíróság csütörtökön Ljubov Szobolt, Alekszej Navalnij elítélt orosz ellenzéki politikus közeli munkatársát erőszakos magánlaksértés címén.

Fotó: TASR/AP

Szobol december 21-én behatolt abba a moszkvai lakásba, amely szerinte azé a biztonsági tiszté, akiről Navalnij azt állította, hogy részese volt az ellene elkövetett mérgezéses merényletnek, és ezt egy megtévesztő telefonhívás során el is ismerte. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) ezzel szemben azt állította, hogy a politikai aktivista az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) egyenruháját viselve, többedmagával egy idős asszony otthonába jutott be, és ott telefonjával felvételeket is készített.

Az ítélet önmagában nem akadályozza Szobolt abban, hogy szándéka szerint képviselőjelölt lehessen a szeptemberi parlamenti választáson. A Navalnij alapította Korrupcióellenes Küzdelem Alapítvány (FBK) jogásza ellen egyébként egy másik eljárás is folyamatban van, a Covid-19 miatt bevezetett járványügyi biztonsági intézkedések megsértése címén.

Szobol közölte, hogy meg fogja fellebbezni az ítéletet. A védelem kifogásolta, hogy Konsztantyin Kudrjavcevet, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) a Navalnij által meggyanúsított tisztjét nem idézte be a bíróság.

A Navalnij-szimpatizánsokkal szembeni törvényi fellépés keretében egyébként a bíróság szerdán június 14-ig de facto házi őrizetre ítélte a DOXA című diáklap négy szerkesztőjét, és eltiltotta őket a kommunikációs eszközök használatától, valamint attól, hogy a hozzátartozóikon és a nyomozókon kívül bárkivel szóba álljanak. Vlagyimir Metyelkin, Armen Aramján, Natalja Tiskevics és Alla Gutnyikova ellen fiatalkorúaknak az életüket veszélyeztető cselekedetekre való felbujtása címén folyik eljárás.

Ügyüket együtt vizsgálják Leonyid Volkovéval, a Navalnij-hálózatokat Litvániából irányító aktivistáéval, aki ellen az orosz hatóságok büntetőeljárást indítottak kiskorúak nem engedélyezett tüntetésekre való felbujtása címén.

Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő csütörtökön kijelentette, hogy a Kremlnek tudomása van az esetről. Úgy vélekedett, hogy a DOXA diáklapból már rég társadalompolitikai kiadvánnyá alakult.

Sajtóértesülések szerint egyébként májusban Kijevbe és Prágába költöztethetik át az amerikai finanszírozású Szabadság Rádió és a Nasztojascseje Vremja tévécsatorna moszkvai irodája munkatársainak legalább egy részét. Ennek oka, hogy az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság (Roszkomnadzor) több mint 70 millió rubel (jelenlegi átfolyamon több, mint 275 millió forint) bírságot szabott ki a médiumokra, amiért a vonatkozó jogszabály értelmében nem tüntették fel anyagaikon, hogy készítői idegen ügynöknek minősülnek.

A Nasztojascseje Vremja (Jelen Idő) a Szabadság Rádió és az Amerika Hangja közös projektje.



(MTI)