Felfuvalkodott bolond, ostoba, kétbalkezes - Trump generálja London őszinteségi rohamát

Sir Kim Darroch, az Egyesült Királyság washingtoni nagykövete a londoni külügyminisztériumnak küldött, helyenként súlyosan bíráló hangvételű bizalmas távirataiban - amelyeket valaki eljuttatott a Mail on Sunday című konzervatív vasárnapi brit tömeglapnak - egyebek mellett azt írta, hogy Trump elnöksége alatt a Fehér Ház "egyedülálló mértékben működésképtelenné vált", a kormányzati munkát "késhegyig menő" belvillongások jellemzik és az elnök pályafutása "dicstelen véget érhet". Darroch a kiszivárgott diplomáciai táviratok tanúsága szerint valószínűtlennek tartja, hogy a Trump-kormányzat a jelenleginél valaha is "számottevően normálisabb, kevésbé működésképtelen, kevésbé kiszámíthatatlan, kevésbé megosztott, diplomáciailag kevésbé kétbalkezes" lesz.

Trump szinte azonnal bejelentette, hogy megszakítja a kapcsolattartást a diplomatával, keddi Twitter-bejegyzéseiben pedig "félnótásnak", "igen ostoba fickónak" nevezte a brit nagykövetet. "Nem ismerem (a brit) nagykövetet, de azt hallottam róla, hogy egy felfuvalkodott bolond" - tette hozzá az amerikai elnök. Trump kitért a Brexit-tárgyalásokra is, azt írva: ő megmondta Theresa Maynek, hogyan kell egyezségre jutni az EU-val, de May "a saját ostoba módján" intézte a tárgyalásokat, és kudarcot is vallott, "az egész egy katasztrófa".

Jeremy Hunt kedden, ugyancsak a Twitter portálon közölt reagálásában úgy fogalmazott, hogy "a barátok őszintén beszélnek egymással", így ő is ezt teszi: az amerikai elnök által a brit kormányfőre tett megjegyzések "tiszteletlenek és nem helyénvalók".

1/2 @realDonaldTrump friends speak frankly so I will: these comments are disrespectful and wrong to our Prime Minister and my country. Your diplomats give their private opinions to @SecPompeo and so do ours! You said the UK/US alliance was the greatest in history and I agree... https://t.co/hNeBWmyyVN