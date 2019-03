Felhatalmazták az új-zélandi titkosszolgálatokat az alaposabb megfigyelésre

Andrew Little a New Zealand Herald című napilapnak elmondta, hogy a március 15-ei terrortámadás óta több megfigyelési engedélyt írt alá, azt azonban nem árulta el, hogy pontosan mennyi embert figyelnek meg jelen pillanatban az országban. Mindössze annyit közölt: általában 30 és 40 között van a megfigyeltek száma az országban. Ez a szám most nő, csakúgy, mint a célszemélyek köre - tette hozzá.

Az új-zélandi kormány hétfőn jelentette be, hogy vizsgálóbizottságot hoz létre a christchurch-i mészárlás előzményeinek feltárására, miközben számos bírálat érte a biztonsági és hírszerzési ügynökségeket amiatt, hogy nem álltak készen egy ilyen jellegű támadásra.

Új-Zélandon március 15-én hajtott végre terrortámadást egy ausztrál állampolgárságú férfi két mecset ellen; a lövöldözésben 50 ember halt meg. A mészárlás után nem sokkal elfogott tettes néhány perccel a merénylet előtt 74 oldalas kiáltványt tett közzé, amelyben egyebek között azt hangoztatta, hogy tettét bevándorlásellenessége motiválta.

(MTI)