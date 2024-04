Felhívta a 158-at az észkombájn, és halálosan megfenyegetett egy rendőrt

Az egész úgy kezdődött, hogy a tag nem volt kifizetni egy taxisnak a fuvardíjat.

Forrás: Facebook

A Trencséni Kerületi Rendőrség a Facebookon számolt be egy különös figuráról, akihez kihívták a rendőröket, miután nem akart fizetni a fuvarért egy taxisnak. A rendőrök megbeszélték vele a dolgot, és úgy tűnt, rendeződött.

A fickó viszont nem hagyta annyiban a dolgot: felhívta a 158-as segélyhívót, és azt közölte az operátorral, hogy panaszt kíván tenni a rendőrre, aki a taxisofőrrel való ügyét oldotta. Vulgárisan sértegetni kezdte a rendőrt, majd azzal is megfenyegette, hogy megöli, ha pedig lett volna nála valamilyen fegyver vagy kés, akkor ezt már megteszi a helyszínen. Még azt is hozzátette, hogy ezt a hívást játsszák le néhányszor a megfenyegetett rendőrnek is.

A rendőrök ezután kimentek a taghoz, mivel megvoltak az adatai. A 42 éves férfit őrizetbe vették, majd köztisztviselő elleni támadással gyanúsították meg. Mivel büntetett előéletű, javasoltál a vizsgálati fogságba helyezését, erről pedig a későbbiekben a bíróság dönt.

