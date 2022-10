Feljelentést tesz a rendőrségen a pozsonyi vendéglő, ahol beleálltak egy egymásnak puszit adó meleg párba

Amint arról beszámoltunk, néhány nappal a Vár utcai lövöldözést követően egy másik pozsonyi vendéglőben is incidens alakult ki az LMBTQ-közösség képviselőivel szemben. A sértett a közösségi oldalán számolt be részletesen a történtekről, most pedig a hely vezetősége is hivatalos közleményben reagált – írja a noviny.sk.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Minden azzal kezdődött, hogy Tomáš puszit adott barátjának a vendéglőben, amire a szomszédos asztalnál ülők hangos beszólásokkal reagáltak, valamint elkezdték őket dobálni poháralátétekkel. Tomáš szerint a hely főnöke csak azt követően lépett közbe, hogy az asztalon felborultak a poharak. Bár az egész helyiség hangos volt tőlük, még megkérdezte, hogy mi a probléma. „A buzik itt csókolóznak” – idézte az agresszív fickót Tomáš. A főnök ezt követően fizetésre és távozásra szólította fel a meleg párt.

Tomáš a bánásmód miatt nem volt hajlandó fizetni, mire a főnök azzal fenyegetőzött, hogy rendőrt hív. Tomáš ezzel egyet is értett. „Amikor fel akartam hívni a rendőrséget, mondván, hogy majd azután fizetek, ha megérkeznek, már repült is a pofon” – írta Tomáš. A kiérkező rendőrök végül véget vetettek az incidensnek, de senkit sem vontak felelősségre.

A vendéglő vezetősége a közösségi oldalán hangsúlyozta, minden körülmények között igyekeznek pártatlanok maradni, és sem a vendégeket, sem a kollégákat, sem mást nem ítélnek el vallása, szexuális orientációja vagy nemzetisége miatt.

A közösségi hálón megjelent közleményben azt írják, az ominózus incidenst úgy próbálták megoldani, hogy a kialakult konfliktust kitolják az éttermen kívülre. „A rendőrség azért is volt értesítve, mivel megtagadták a számla kifizetését” – írta a vendéglő vezetősége, amely másnap kapcsolatba lépett a károsulttal, valamint a rendőrséggel is együttműködik. „A szituáció szubjektív leírása, amely a konfliktus egy résztvevője által megjelent a közösségi hálón, érzelmileg jelentősen ki van színezve, és más vendégünk szóbeli leírását tartalmazza. Ebben az esetben egyoldalú nézőpontról van szó” – írja a közösségi oldalán a vendéglő, amely az incidens óta több fenyegető üzenetet is kapott, ezért a jó hírnév megsértéséért feljelentést tesz a rendőrségen.

Hamran István országos rendőrfőkapitány jelezte, a rendőrség már vizsgálja az esetet, illetve az említett rendőrök eljárását.



(noviny.sk)