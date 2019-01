De kezdjük elölről.

Miután Lajčák bajt okozott magának az Evka ügynökséggel (de valljuk be, alig emlékszik erre a szavazó polgár - sajna) és a Smer is tönkretette az amúgy sikeres és dolgos külügyér hírét, nevét, becsületét, sőt önbecsülését, kellett valaki más. Aki nem lehet Fico. Fico ugyanis nem akar még egyszer csődöt mondani, inkább szeretne némi immunitást. És ha körülnézünk a Smerben vagy környékén, nemigen látunk komolyan vehető jelöltet.

Amikor legutóbb megkérdeztük egy Csehországban élő rokonunkat, ő ott kire voksol majd, gondolkodás nélkül vágta rá, hogy Zemanra. Dülledő szemeinkre válaszul közölte, azért, mert így legalább lesz egy kis hecc. Mint láthatjuk, lett is hecc, bőven.

Szlovákiában viszont más a humorérzék és ezek szerint a fájdalomküszöb is. Mert hecc akad bőven, csak hát nem tudunk már röhögni…

El kell ismerni, hogy Šefčovičnál szakmai téren rátermettebb embert a Smer nemigen találhatott volna. Ráadásul mostanra elég ismert lett. De ami a fő: nehéz lenne felsorolni egyetlenegy konfliktust is, amely miatt erre az emberre bárki megorrolhatott volna. Nekem az ilyen fokú simulékonyság kicsit sok, de én nem is vagyok egy átlagos választó. Sem diplomata…

Szóval Šefčovičba belekötni ebben a pillanatban senki sem tud. És az nagy szó. (Persze a 89 előtti moszkvai tanulmányok és a Smer-kapcsolat nem teszi szimpatikussá, viszont legyünk realisták: objektíve indokolható, magyarázható egy karrierdiplomata esetében.)

Valószínűleg átrendeződik kissé a kép.

De lehet, hogy nem rendeződik, mert ha akadt az országban sok-sok olyan ember, aki legutóbb ennyi félkegyelmű alakot juttatott a parlamentbe, akkor miért is csodálkozok Harabin 32 000 aláírásán. Egy ötmillás országban az ugyebár nem is olyan sok, egy százaléknál kevesebb. Csak sajnos elég ahhoz, hogy itt is legyen némi hecc.

Ami nem vicc.

Nem mindegy, hogy kegyelem jut-e nékünk a sorstól, vagy legalább egy fél kegyelem. Vagy félkegyelem…