Fellélegezhet az Ádor utca, de a Malom utcában sem fognak az utcán állni a vendégmunkások Dunaszerdahelyen

A mostani költözés azt jelenti, hogy egyrészt a tartózkodási vagy munkavállalási engedélyért folyamodók, másrészt az idegenrendészeti alosztály munkatársai is kikerülnek a pokolból.

Az eddigi épületben, lévén hogy ott nem volt váróterem, a külföldiek gyakran már hajnaltól az utcán várakoztak, ami pedig nem egyszer a környéken lakókat is zavarta, mivel a hidegben gyakran járatták a motort.

Csémi László a vele tavaly decemberben készített interjúnkban már kifejtette, hogy milyen előnyökkel jár az új épület, most csak körvonalakban foglalnánk össze, amit az átadón is elmondtak. Az igazgató kifejtette, örül annak, hogy márciustól az elmúlt két évben érlelt és előkészített több szintű intézkedések elkezdhetik meghozni gyümölcsüket, és arra számít, hogy az elkövetkező félévben már sikerül meghonosítani az új információs és behívórendszert, ami jelentősen meggyorsítja az ügyintézést a benyújtott kérelmek tekintetében.

Ennek lényege, hogy a külföldi állampolgár, például szerb vagy ukrán vendégmunkás, aki munkavállalási céllal érkezik hozzánk, a belügyminisztérium weboldalán már online időpontot tud kérni, illetve kitölteni egy elektronikus nyomtatványt, majd azt a telefonjában elhozni adott esetben a dunaszerdahelyi alosztályra, hogy itt a vonalkód beolvasásával jelentősen lecsökkenjen az ügyintézés ideje.

Az igazgató közlése szerint ezáltal egyrészt jócskán lecsökkenthető a várakozási idő az alosztálynál, másrészt könnyebben tervezhető, hogy egy adott napon mennyi személy idegenrendészeti ügyét kell ellátniuk. Kifejtette, hogy természetesen továbbra is megvan annak lehetősége, hogy előzetes időpontkérés nélkül jelenjen meg valaki fogadóidőben az alosztályon, de arra számít, hogy idővel a kérvényezők több mint fele már igénybe veszi majd az online rendszerüket.

Véleménye szerint ennek azért is nagy a súlya, mivel eddig gyakran jogosan nyújtottak be panaszt az idegenrendészet ellen a kérelmek elbírálási határidejének túllépése miatt, az idei évtől viszont a szerkezeti átalakításoknak köszönhetően ez a szám is csökkenhet. Ez a szerkezeti átalakítás pedig annyit takar, hogy az egyes szlovákiai alosztályok, melyből összesen 13 létezik, kiegyensúlyozottabban osztják el egymás közt a benyújtott kérelmeket.

Csémi László elmondta, hogy az elmúlt években évi 30%-kal nőtt a benyújtott kérelmek száma, ami elsősorban annak köszönhető, hogy egyre több vendégmunkást igényel a szlovák gazdaság, ugyanakkor ez azt is eredményezte, hogy négy év alatt 130%-kal lett magasabb a kérelmek száma. Míg pár éve még évi 23 500 kérvénnyel számoltak, a tavalyi évet 57 ezerrel zárták. Dunaszerdahelyen is megduplázódott ez a szám, néhány éve még 2400 volt, míg tavaly meghaladta a 4800-at. Emlékeztetett, hogy Szlovákiában jelenleg mintegy 140 ezer külföldi él vagy dolgozik törvényesen.

Denisa Saková arról számolt be, hogy nem a dunaszerdahelyi alosztály az egyetlen, ahol felújítás zajlik, tavaly ugyanis a zsolnai alosztály költözött új helyiségekbe, de átépítették az eperjesi, nagymihályi, pozsonyi és besztercebányai alosztályokat is, valamint alosztály nyílt Nagyszombatban és Rózsahegyen, a következőkben pedig elkezdődik a nyitrai és az érsekújvári alosztályok felújítása is.

„Lehetővé tettük, hogy aki először találkozik Szlovákiával, az láthassa, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások megfelelnek a 21. század követelményeinek, és méltóbb körülmények között dolgozhatnak az alosztály munkatársai is” – húzta alá.

Emlékeztetett, hogy ez nem egy új, kísérleti projekt, hiszen az ún. ESO-program keretén belül, mikor az állami közigazgatás reformját végrehajtották és létrejöttek bizonyos járási hivatalok mellett klienscentrumok.

Leszögezte ő is, hogy az intézkedések következtében a jövőben nem kell arra számítani, hogy a kérelmezők hajnaltól az utcán várakoznak majd, és egymás között osztogatnak különböző cetliket a sorszámokkal.

Csémi László azt egyelőre nem tudta megmondani, hogy mikor készülhet el az Ádor utcai épület, korábban viszont hozzávetőlegesen két évet jelzett előre. Elmondta, hogy a jelenlegi épületet azért választották, mert minimális átalakítást igényelt, ugyanakkor azt a komfortot, amit ezáltal mind a kérvényezők, mind a munkatársaik tapasztalhatnak, már az Ádor utcában is biztosítani tudják a jövőben, mivel az épület rekonstrukciójának megtervezésében is részt vettek. Tehát az áldatlan állapot, ami most amott megszűnt, nem fog visszatérni akkor sem, amikor oda visszaköltöznek.

