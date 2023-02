FELMÉRÉS: Fico és Pellegrini mindent vitt volna az év elején

Ha az idei év elején tartották volna a parlamenti választásokat, azt a Robert Fico vezette Smer-SD nyerte volna meg a szavazatok 17,9 százalékával – derült ki a Median SK felméréséből.

Fotó: TASR - archív

Ficóékat a Pellegrini-féle Hlas-SD követi 15,6 százalékkal, majd következik a Sme rodina 10,9 százalékkal, a PS 9,6 százalékkal és az OĽaNO 8,7 százalékkal.

Bár Matovič népszerűsége is a jelentősen csökkent az elmúlt időszakban, Sulíkék még náluk is nagyobb zuhanórepülést produkáltak, az SaS 7,8 százalékon áll jelenleg. Rajtuk kívül a KDH is a parlamentbe jutott volna a felmérés szerint 6,4 százalékkal.

A parlamenti küszöb elé került a Republika (4,5 százalék), a Szövetség (4 százalék), az SNS (2,6 százalék) és a Za ľudí (2,6 százalék) is.

A Kotleba-féle ĽSNS-t 2,4 százalékon mérték, míg a Dobrá voľbát és a SPOLU /Modrákoalíciát 1,8-1,8 százalékon. A Median nem közölte a Magyar Fórum eredményét, a többi pártot Egyéb címszó alatt jegyzi 3,4-es össz-százalék alatt.

Forrás: Median SK

Ehhez képest a Polis február elején ugyancsak Smer-győzelmet jósolt – Ficóékat akkor 21 százalékon mérték, majd szorosan mögöttük a Hlas kapott helyet 19,4 százalékkal. A Szövetséget a Polis akkor 4,7 százalékon mérte.



(TASR/para)