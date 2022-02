FELMÉRÉS: Ficóék letaszították a trónról a Hlast, hosszú idő után újra élen a Smer-SD

A Median közvélemény-kutató ügynökség aktuális felmérése szerint a Robert Fico-vezette Smer-SD nyerné a parlamenti választásokat január végén.

Robert Fico (Fotó: TASR)

Ficóék a felmérés alapján 15,6 százalékkal állnak az élen. Már a legutóbbi felmérés szerint is ott lihegett a Smer Pellegriniék nyakán, ugyanis a párt másfél százalékra megközelítette a Hlas-SD-t. A szakértők már akkor is azt rebesgették, csak idő kérdése, hogy a háromszoros miniszterelnök pártja mikor tér vissza a csúcsra. A Median felmérése szerint ez január végén meg is történt, Pellegriniék ugyanis csak a második helyen állnak 13,5 százalékkal, akárcsak az SaS ugyanekkora aránnyal.

A Progresívne Slovensko megőrizte negyedik helyét 10,6 százalékkal, az ötödiken pedig az OĽaNO áll 9,5 százalékkal. Őket jócskán lemaradva követik Boris Kollárék (Sme rodina – 5,7 százalék), a Republika (5,6 százalék), valamint a KDH kereken 5 százalékkal.

A parlamenti küszöb alá csúsztak Kotlebáék (4,1 százalék), a Szövetség (3,4 százalék), az SNS (3,1 százalék), a Za ľudí (2,5 százalék), valamint a Spolu és a Dobrá voľba (1,6-1,6 százalék). A többi párt eredményét a Median nem hozta nyilvánosságra, „egyéb párt” megnevezés alatt 4,5 százalékon jegyzi őket.

A Smer-SD évekig a legerősebb párt volt a preferenciák szerint. Legutóbb pontosan két éve, 2020 januárjában állt a lista élén. A fordulópontot Ficóék életében a parlamenti választások, valamint Pellegriniék kiválása jelentette: a Hlas fokozatosan átvette az első helyet, a Smer pedig tíz százalék alá zuhant.

A Median január 27. és február 1. között készítette a közvélemény-kutatást 1006 válaszadó bevonásával.



