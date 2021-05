FELMÉRÉS: Három újabb párt jutna be most a parlamentbe, kettő viszont kibukna az ott lévők közül

Az AKO közvéleménykutató intézet áprilisi felmérése során még a parlamenti küszöb alá mérte a szlovákiai magyarokat képviselő pártok egyesüléséből létrejövő Szövetséget, most viszont ahhoz képest 1,1%-kal többet érnének el.

Illusztráció

Áprilisban egyébként a Focus kereken 5%-ra, a Polis pedig egyenesen 5,8%-ra mérte a Szövetség támogatottságát, és az AKO volt az egyetlen, amelynél a parlamenti küszöb alatti preferencia jött ki.

A május 13. és 17. között, 1000 megkérdezett válaszai alapján végzett felmérés szerint a választásokat most a Peter Pellegrini vezette Hlas-SD nyerné meg, az egy hónappal ezelőttihez (23,9%) képest egy picit gyengébb támogatottsággal, 22,5%-kal. Hozzájuk képest alig vagy egyáltalán nem változott egy hónap alatt az SaS és az OĽaNO támogatottsága, előbbi most is a szavazatok 13,8%-ára érdemes, míg utóbbi 0,1%-kal rontva 9,9%-ot szerezne.

Egy picit erősödött csak a Smer-SD, amelyet most a felmérésben résztvevők 9,6%-a választana, szemben az áprilisi felmérés 9,2%-ával. Ezúttal a szavazók 8,5%-a (áprilisban 8,3%) voksolna a jelenleg még parlamenten kívüli PS-re, míg a Boris Kollár vezette Sme rodina támogatottsága nem változott, ugyanúgy 7,4%.

Rajtuk kívül két további, jelenleg parlamenten kívüli párt kerülne be, a már említett Szövetség 5,3%-kal, és a KDH a parlamenti küszöböt éppen megugorva 5%-kal.

A jelenlegi kormánypártok közül kibukna a Za ľudí (4%, áprilisban 4,%) és a darabjaira hulló, Marian Kotleba vezette ĽSNS - utóbbit legutóbb még 2,9% választotta volna, most már csak 2,1%. Hozzájuk képest erősödik a pártból távozó Milan Mazurek és társai által alapított Republika nevű formáció, melyet áprilisban még csak a válaszadók 2,9%-a tartott érdemesnek a szavazatára, most viszont már 3,5%-uk.

Lényegében nem változott a Tomáš Drucker által alapított Dobrá voľba támogatottsága (3%, szemben az áprilisi 3,1%-kal), az SNS-é viszont 1,6%-ra feleződött (egy hónapja még 3,3% volt).

Ugyancsak 1,6% voksolna a Spolura, és csupán 0,6% az ugyancsak a szlovákiai magyarok képviseletét szem előtt tartó, Simon Zsolt által létrehozott Magyar Fórumra.

A parlament összetétele a következőképp nézne ki: Hlas-SD - 41 képviselő SaS - 25 OĽaNO - 18 Smer-SD - 18 PS - 16 Sme rodina - 13 Szövetség - 10 KDH - 9

Ami a lehetséges koalíciókat illeti, a mostani kormánypártoknak csupán 56 képviselője lenne. Az SaS, az OĽaNO és a PS nem maradhatna ki egy Hlas és Smer nélküli koalícióból, viszont dönthetnének, hogy a Sme rodina-Szövetség-KDH hármasból melyik kettővel mennének tovább. A Smernek és a Hlasnak, ha az OĽaNO-t és az SaS-t nem számítjuk, két további partnerre volna szüksége, egy Hlas-SaS-PS koalíció, melyről helyenként suttognak a háttérben, most 82 képviselőre tenne szert.

