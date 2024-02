FELMÉRÉS: Most erősebb lenne a Smer-Hlas-SNS koalíció

Az AKO Joj TV számára készített felmérése szerint a Smer-SD támogatottsága jelenleg a választók körében 24%-os, és ugyan a nyakán liheg a PS, ugyanakkor most egy Smer-Hlas-SNS koałíció több mandátumot szerezne, mint amennyit múlt szeptemberben, a választások idején szereztek.

Fotó: TASR

A Smernek a választási eredménye alapján 45 képviselői mandátum járna, ettől alig maradna el a PS a maga 42 képviselőjével (22,6%), míg a Hlas-SD 14,5%-os támogatottság mellett 27 mandátumot szerezhetne.

A három legerősebb pártot jóval gyengébbek követik, de a választások eredményéhez képest erősödött a KDH (8,2% - 15 képviselő) és az SaS is (6,2% - 11). A parlamentbe bejutna az SNS is 5,3%-kal, amiért 10 mandátum járna nekik.

Amennyiben viszont most is koalícióban indulna, nem jutna be Igor Matovič mozgalma, a Slovensko a Za ľudí-val és a KÚ-val. 6%-os támogatottságuk a bejutáshoz nem elég, és éppen amiatt szerezne most több mandátumot a jelenlegi kormánykoalíció, mert az ilyen támogatottság mellett megszerezhető, kb. 10 mandátum szétosztódik a többi párt között.

A Magyar Szövetség lenne az első a vonal alatt, az AKO felmérése szerint a szavazók 4,6%-a választaná, a Republikát 3,7%, a Sme rodinát 2,7%, a Demokrati formációt pedig 2,1%. Az ĽSNS és a Magyar Fórum támogatottsága sem éri el az 1%-ot, sőt, előbbire csak a szavazók 0,2, utóbbira 0,1% voksolna.

(TASR)