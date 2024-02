FELMÉRÉS: Pellegrini a favorit, de egyvalami Korčok malmára hajthatja a vizet

Hosszú ideje világos, hogy az elnökválasztás második fordulójába Peter Pellegrini és Ivan Korčok juthat be. Az egyiket a kormánykoalíció, a másikat az ellenzék támogatja. A második forduló esélyese továbbra is a parlament és a Hlas-SD elnöke, egyvalami azonban a Denník N elemzése szerint a volt külügyminiszteren is segíthet.