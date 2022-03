FELMÉRÉS: Putyin háborúja árt a putyinistáknak, Matovičék ellenben ismét erősödtek

Az AKO ügynökség Joj TV-nek készített friss közvélemény-kutatása szerint az elmúlt hónaphoz képest az OĽaNO erősödött leginkább, miközben a háború megkezdésével a szélsőségesek, vagyis a Republika és az ĽSNS bukták a legtöbbet, még ha ez azért nem is olyan sok.

Igor Matovič (Fotó: TASR)

Azt azonban egyelőre nem befolyásolta az orosz-ukrán háború, hogy ki nyerne egy most esedékes parlamenti választást. A március 8. és 11. között végzett adatgyűjtés szerint továbbra is a Hlas-SD (18%) , míg a második és a harmadik helyen az SaS (14,7%) és a Smer-SD (14%) végezne. Az előző felméréshez képest a két utóbbi párt helyet cserélt, de ott is közel voltak egymáshoz.

Noha egyelőre nem erősen, de az oroszbarát és Amerika-ellenes kijelentésekkel operáló Smer preferenciáit is rontotta a háború. Václav Hřích, az AKO vezetője szerint ez azért van, mert a Smer több vasat is tart a tűzben (áremelkedés, rendőri visszaélések), ezért nem ártott nekik, hogy nem álltak egyértelműen Ukrajna pártjára ebben a helyzetben. A preferenciáikat érintő növekedési trend viszont most megállt.

A háború óta ugyanakkor az OĽaNO erősödött leginkább, pillanatnyilag a szavazók 9,4%-a adná le a voksát erre a pártra, 8,9% a PS-re, 7,4% pedig a KDH-ra. A parlamentbe rajtuk kívül bekerülne a Boris Kollár-féle Sme rodina (6,2%), valamint a Republika (5,7%).

A Republika már így is kiszorította a parlamentből alapítóinak neveldéjét, az ĽSNS-t, a két párt viszont a háborúval együtt mintegy 2%-ot bukott. Utóbbi egyenesen a süllyesztőbe került 1,8%-os támogatottságával.

A parlamenten kívül maradna továbbra is az SNS (3,9%), és az egyesült magyar Szövetség is. Utóbbi úgy szerezne 3%-ot, hogy már a Simon Zsolt vezette Magyar Fórum is feljön rá, utóbbira a szavazásra jogosultak 2,3%-a adná le voksát most az AKO szerint.

A szebb napokat is látott Za ľudí 2,6%-on áll, a Tomáš Drucker és Alojz Hlina nevével fémjelzett Dobrá voľba a Umiernený 0,9%-ot, a Spolu pedig 0,5%-ot.

A parlamentben a Hlas-SD (32 képviselőt szerezne) a Smer-SD-vel (25) és a Republikával (10) társulva sem szerezne többséget, mindössze 67 képviselőjük lenne. Egy, a mostani kormánypártokra épülő koalíció (SaS-OĽaNO-Sme rodina - 26-17-11), kiegészülve a PS-szel (16) és a KDH-val (13) viszont 83 mandátumra is elég lenne. Egy további, gyakran emlegetett kombináció a Hlas-SD, SaS és a PS koalíciója, amelynek mandátumai (74) most viszont szintén nem lennének elegek a többséghez.