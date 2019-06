Félmillió adós fellélegezhet, megszűnik velük szemben a végrehajtás!

A javaslatot a koalíciós képviselők és három független támogatta, az SaS és az OĽaNO tartózkodott, a Sme rodina ellene szavazott.

2020 januárjától ezeket az eljárásokat fokozatosan lezárják a végrehajtók a bíróságokon. A gyakorlatban az adóst nem fogják kiértesíteni a végrehajtási eljárás megszüntetéséről, annak neki kell utánajárnia a végrehajtások központi jegyzékében.

A követelés tulajdonosát viszont kiértesíti a végrehajtó, a hitelező pedig kifogást emelhet a leállítás ellen. A végrehajtónak 180, illetve 120 napja lesz az eljárások megszüntetésére, jövőre ilyenkor tehát már tudni fogjuk, mennyire győzik.

A bíróságokon jelenleg mintegy 2,6 millió régi végrehajtási eljárás hever, ettől szeretnének megszabadulni. A hitelezőnek ugyanakkor lehetősége nyílik újabb eljárást indítani azok ellen is, akik ellen 2020 után e törvény alapján megszűnik. Mérlegelhetik, hogy megéri-e számukra 16,50-et befizetni ezért. A hitelezők fenyegetnek is azzal, hogy ez fog történni, és az azt jelentené, hogy a járásbíróságokat ugyan felszabadítják a végrehajtási eljárások súlya alól, de az egész úgy, ahogy van, átkerülhet az e célra kijelölt besztercebányai bírósághoz. Erre figyelmeztetett a parlamentben Lucia Žitňanská korábbi igazságügyi miniszter.

Az eljárások felét az állam indította és feltételezhetően a Szociális biztosító, az egészségbiztosító, a rendőrség vagy az adóhatóság nem indítja újra az eljárást, a törvény viszont a magánszektort is érinti, és a hitelezők igazságtalannak érzik - írja a Denník N. Mivelhogy eladtak valamilyen árut vagy szolgáltatást, de nem fizették ki őket, perre vitték, most pedig még 35 eurós költséget is kiperkálhatnak a végrehajtónak.