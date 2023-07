Felpörgött a szócsata a szlovák külügyminiszter és a Fidesz politikusai között

Az Európai Unió úgy gondolkozik, hogy négy évig még biztos háború lesz. Négy év alatt hány ember fog meghalni? Négy év alatt hány magyar ember fog meghalni? - többek között ez hangzik el a magyar külügyminisztertől abban a videóban, amit nemrég osztott meg Kovács Zoltán a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős magyarországi államtitkár a Twitteren.

Erre a posztra reagált Wlachovský:

- áll a twitter-üzenetben, aminek az érdekessége, hogy az utolsó két mondat magyarul szerepel a szlovák miniszter bejegyzésben.

Most ott tartunk, hogy a Menczer Tamás a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős magyarországi államtitkára Wlachovský szavaira reagált:

"Wlachovsky miniszter úrnak vagy rossz a rövid távú memóriája - és ez a jóindulatú feltételezés - vagy hazudik. Ugyanis az EU-s külügyminiszterek a legutóbbi tanácskozáson azt a javaslatot vitatták meg, amely szerint a következő 4 évben évente 5 milliárd eurót kellene költenünk arra, hogy az Ukrajnának szánt fegyverszállítmányokat finanszírozzuk. A szlovák külügyminiszter a javaslatot nem ellenezte. Kérdés: ha a következő 4 évben nem lesz háború, miért kellene fegyverszállítmányokat finanszírozni. A magyar álláspont változatlan: mi azonnali tűzszünetet és békét akarunk!"

- írta Menczer a külügyminiszternek címzett Facebook-posztjában.

A szlovák külügyminiszter sem volt rest, Twitteren reagált Menczer szavaira:

- tartalmazza Wlachovský viszontválasza.

I can assure distinguishing state secretary that both my short and long term memory works very well. I don’t see connection between Ukraine’s ability to defend itself and continuation of war. On the contrary it deteriorates the aggressor. I hope we have an agreement who it is. https://t.co/rXBK5RzG9N