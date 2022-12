Felrobbant egy 16 méteres akvárium, egymillió liter víz árasztotta el az épületet

A világ legnagyobb szabadon álló, henger alakú akváriumaként számon tartott tartály egyelőre ismeretlen okból felhasadt és összetört, így másodperecek alatt az összes víz kiömlött mind az 1500 tengeri hallal együtt.

Az akvárium a DomAquarée nevű épület fedett belső udvarán állt. Az udvar egyben az épületben működő szálloda előcsarnoka. Az eset kora reggel történt, a csarnok így szinte néptelen volt. A tűzoltóság első adatai szerint csupán ketten sérültek meg, ők is csak könnyebben.

A német főváros keleti részének központjában, az egykori Kelet-Berlin centrumában fekvő Alexanderplatz mellett álló épület földszintjén súlyos károk keletkeztek. A víz a környező utcákra is kihömpölygött. A környéket lezárták, a szállodát kiürítették. A mentésben száz tűzoltó vesz részt.

VIDEÓ a robbanás után:

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN