Felrobbant egy pálinkafőző, megégett a tulaj!

Súlyos égési sérülésekkel került kórházba egy férfi miután felrobbant a házilag készített pálinkafőzője.

Forrás: Joj TV

A robbanás egy Vranov nad Topľou-i családi ház kertjében felállított lugasban történt. A férfi súlyosan megétette magát, ami miatt egy kassai kórházba szállították. Martin Balko mentőszolgálati szóvivő közölte, hogy az 57 éves férfi az arcán és a felsőtestén szenvedett sérüléseket.

Ugyanakkor a szó átvitt értelmében is megégetheti magát, ugyanis az ügyet a pénzügyőrség is elkezdte vizsgálni az illegális pálinkafőzésből kifolyólag. A pálinkafőzőt le is foglalták. A férfi ellen pedig illegális alkoholelőállítás ügyében indult eljárás.

Drahomíra Adamčíková szóvivő közölte, a férfit a sérülései miatt egyelőre nem tudták kihallgatni.

(Noviny.sk)