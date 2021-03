Felújított formában mutatják be Chaplin filmjeit a világ mozijaiban A kölyök 100. évfordulója alkalmából

Felújított formában mutatják be Charlie Chaplin filmjeit a világ mozijaiban a legendás némafilmes első játékfilmje, A kölyök megjelenésének 100. évfordulója alkalmából.

-illusztráció- (Fotó: AP/SITA)

Az mk2 francia filmcég és a Piece of Magic nemzetközi forgalmazó pénteki közleménye szerint 2K-s és 4K-s felújítást kapnak mások mellett az Aranyláz, a Modern idők, a Nagyvárosi fények, A diktátor és A cirkusz című filmek.

Ősszel Franciaországban mutatják be A kölyök 4K-s felújított változatát, a Piece of Magic pedig terjesztői hálózata révén ezzel együtt a többi filmet is bemutatja 50 országban.

"A kölyök 1921-ben megalapozta Chaplin hírnevét és bemutatta különleges tehetségét a filmművészet terén"

- mondta Nathanael Karmitz, az mk2 vezérigazgatója.

"Úgy illik, hogy idén a Piece of Magic céggel partnerségben világszerte visszavigyük Chaplint a mozikba és tovább őrizzük munkája örökségét, ünnepeljük modernitását és érzelmeit, melyek a mai napig velünk élnek"

- tette hozzá.

A felújított filmekhez új, napjaink közönségére szabott plakátok és trailerek is készülnek.

(MTI)