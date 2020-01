Felvette a magyar állampolgárságot a nyitrai születésű kapus

A 36 éves kapus 2009 óta futballozik Magyarországon, korábban a Videotonban, Kecskeméten és Mezőkövesden szerepelt – illetve kölcsönben a DAC színeiben is játszott.



Tujvel a kispesti városházán tette le az állampolgársági esküt. A Honvéd beszámolója szerint szépen elsajátította a magyar nyelvet.



„Régóta vártam már erre az alkalomra, örülök, hogy megkaptam a magyar állampolgárságot. Egy dolog nem változott: ugyanúgy kell tovább dolgozni, most például már a Mezőkövesd elleni meccsre is gondolok, hiszen szombaton fontos találkozó vár ránk. Jól érzem magam Magyarországon, itt szeretnék majd élni, ha abbahagyom a focit, ez azonban odébb lesz, mert van még bennem jó néhány év, továbbra is éhes vagyok a játékra, sikereket szeretnék elérni a Honvéddal. Megszerettem Magyarországot, itt és a Honvédnál is otthonra leltem” – idézi a honvedfc.hu Tomáš Tujvelt.

A székesfehérváriakkal két bajnoki címet szerző kapus a nyáron igazolt Budapestre.



(nemzetisport.hu)