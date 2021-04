Felvidéki költők műveit teszi ismertebbé a Jókai Színház

A mai napon, április 11-én ünnepeljük a magyar költészet napját és József Attila születésnapját is. A komáromi Jókai Színház egyik online térben zajló kezdeményezése a Felvidéki Költők Társasága, ami nem csak a lírát propagálja, – amire a léleknek szüksége van a jelenlegi zavaros időszakban – hanem olyan magyar költők munkáit is eljuttatja a közönségnek, amikről talán nem még hallottak, és még kevésbé esélyes, hogy találkoznak velük.

Fotó: a szerző

A heti rendszerességgel zajló online sorozat még februárban indult. Az ötlet Garajszki Margittól származott, aki Magyarországról merítette az ihletet. "A sorozat címe a Felvidéki költők társasága. Az ötlet onnan jött, hogy létezik Magyarországon az Élő költők társasága, ezt az Örkény színház indította el" - közölte ennek kapcsán.

Az eddigi visszajelzések alapján sok költőnek jó élmény volt visszahallani alkotásaikat, és gyakran meglepődtek azon, hogy a költeményeket előadó színészek hogyan interpretálták verseiket.

Garajszki Margit hozzátette, igyekeztek nem a véletlenre bízni a versek kiosztását. "Sok emberhez eljutnak a versek, enélkül nem biztos, hogy így lenne. Próbáltunk fiatalabb generációknak szóló verseket összeválogatni és a színészeket is az alapján választottuk, akikre a leginkább passzolt a vers" - mondta.

A színészek személyes preferencia alapján választhatták ki a verseket. Azok, akik nem találtak megfelelő művet, kaptak egyet. Matusek Attila rendező Tőzsér Árpád Férfikor című versét választotta. Elárulta, Mokos Attila dobta be az ötletet, hogy próbálkozzanak meg felvidéki költőkkel is. „A színháznak volt egy pályázata, aminek keretén belül érettségi tételeket kellett feldolgozni. Itt jött képbe, hogy ez is egy tétel. Emellett csináljuk a többit is: József Attilát, Radnótit, Pilinszkyt - egy csomó irodalmi tételt“ - húzta alá.

Olasz István is egyike volt azoknak a színészeknek, akik kamera előtt szerepeltek a sorozatban és elmondta, hogy nagyon jól jön ebben az időszakban minden lehetőség a színésznek, hogy érzéseket, gondolatokat közvetítsen. „Én Laboda Róbert Férfilét című versét mondtam el. Azért választottam, mert már tudtam, és ezt a verset mondom a Szer+elem+ez című produkcióban, amelyet Bandor Évával készítettünk most már 3 éve. Ez az egyik kedvenc versem ebből az összeállításból" - fejtette ki.

Holocsy Katalin nem választott verset, ő azok közé tartozott, akiknek kiosztottak egyet, ennek ellenére egy hozzá nagyon is passzoló művet kapott. „Amikor megláttam, nagyon megörültem, mert Pénzes Tímea volt a vers szerzője. Vele még nagyon régen együtt laktunk Budapesten. Amikor elolvastam a verset, úgy éreztem, mintha az én lelkemből fakadtak volna a sorok" - hangsúlyozta.

A Felvidéki Költők Társasága-sorozat egyes darabjai megtekinthetők a Komáromi Jókai Színház Youtube-csatornáján.

Amennyiben a közeljövőben enyhülnek a megszorító rendelkezések és kinyithat a színház, értelemszerűen inkább az előadásokra koncentrálnak majd, viszont nem zárják ki annak a lehetőségét, hogy a projekt folytatódhat, hiszen felhasználható az oktatásban is azon kívül, hogy szélesebb körbe eljuttatja a felvidéki magyar költők műveit.

(ha)