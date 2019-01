A Fenerbahcének adta kölcsön játékosát a Chelsea

A szélen bevethető 28 éves nigériai Moses 2012 óta a londoniak játékosa, a klub korábban három idényre is kölcsönadta őt. Ezzel együtt is Európa-ligát, bajnoki címet és FA Kupát nyert a csapattal, amelynek Antonio Conte vezetése alatt meghatározó játékosa volt. Maurizio Sarri érkezése óta viszont kiszorult a kezdő tizenegyből, bajnokin nem kapott kezdőként lehetőséget, s a Vidi FC elleni hazai Európa-liga csoportmérkőzésen is csak csereként lépett pályára.

A Fenerbahce a 15. helyen áll a 18 csapatos török élvonalban, amelyben hat forduló óta nem tudta begyűjteni a három pontot, míg a Chelsea negyedik a Premier League-ben.

Moses egy gólt szerzett tavaly az oroszországi világbajnokságon a nigériai nemzeti csapatban, amelyet követően bejelentette: nem lép többet pályára az együttesben. Összesen 38 alkalommal szerepelt a válogatottban, amellyel 2013-ban Afrika Kupát nyert, és szerepelt a 2014-ben világbajnoki nyolcaddöntős csapatban is.

A Chelsea egyben bejelentette: Matt Miazgát visszahívja kölcsönszerződéséből a francia Nantes együtteséből, az amerikai válogatott védő a másodosztályú Readinget erősíti az idény végéig.



(MTI)