Fényes valami hasított végig az éjszakai égbolton – furcsa jelenséget észleltek az emberek Nyugat-Szlovákiában (VIDEÓ)

Kedden este nem mindennapi égi jelenségnek voltak szemtanúi az emberek Nyugat-Szlovákiában.

A TV Noviny szerint többen is jelezték, hogy 18:30 körül egy, a sötét égbolton végighasító fényes valamit láttak. Az emberek a közösségi hálón számoltak be róla, hogy hol mindenhol látták a jelenséget, így például a felső Vág menti térségben, illetve Nyitra északi részének környékén is észlelték a valamit.

Persze azonnal megindult a találgatás, hogy mi is lehetett az valójában. A Szlovák Csillagászati Egyesület (SZA) szerint egy tűzgömbről lehet szó, tehát egy földönkívüli testről, ami lezuhant a Föld felszínére. Emellett az sem kizárt, hogy egy különösen fényes, tűzgömbre hasonlító meteor volt függetlenül attól, hogy elérte-e a Föld felszínét vagy sem.

A SZA adatai szerint a jelenséget többek közt Zlín, Zürich, München, Nürnberg, Salzburg, Budapest, valamint az olasz-szlovén határnál is észlelték.



