Fénykép nyomtatása vászonra

Sokaknak ez talán még ma is újdonságként hangozhat. De igen, a mai technológiának köszönhetően egy digitális fénykép nagyobb méretben nyomtatott, falra kész dekorációs vászonképként is elérhető.

A vászonképhez kell a jó felbontású fénykép, de a kicsit gyengébb minőségek sem elvetendőek. Az ideális felbontás függ a nyomtatási mérettől, és természetesen az egyéni elvárások is nagyban befolyásolhatják. A választott vászonkép végleges mérete és az azon megjelenített kép vagy képek stílusa meghatározó a felbontás szempontjából. Nagyon ritka a vászonképnyomtatás szempontjából használhatatlan felvétel.

Külcsín

A nyomtatás eredményeképpen egy éles lenyomatot fogsz kapni. Maga a vászon textúrája nem rontja le a képélességét. Még az aprócska betűk és feliratok is szinte tökéletesen olvashatóak lesznek a vászonképeken. Hiszen a cél eleve az, hogy minden fényképből a maximumot lehessen kihozni.

A belső térben készített felvételek esetén a hátteret el szokták homályosítani, hogy ne legyenek zavaró elemek a főszereplők körül.

A fekete-fehérítés is lehet még nagyon jó eszköz. Egyrészt nagyon stílusos megoldás, másrészt a háttér a szürkeárnyalatos megoldásnak köszönhetően nem viszi el a kép súlyát.

Képfajták

A modern fényképezőgépek és okoskészülékek szinte kivétel nélkül jó felbontású fényképeket készítenek. Ezekkel jellemzően nincs probléma. Egy kivétel akadhat, ezek a „selfie” típusú felvételek. Jellemzően a készülékek előlapi kamerája gyenge minőségű felvételeket produkál.

A régi, hagyományos fényképeket be kell szkennelni, tehát digitalizálni. Jellemzően ezek retusálásra is szorulnak, de ettől nem kell megijedni. A retusálás manapság már egy jó app vagy program kérdése, és ezek segítségével egyszerűen és pillanatok alatt meg is oldható.

Vászonkép elkészítése

Ha megvan a választott fotó vagy fotók, nincs más dolgod a vászonkép elkészítésének folyamatában, csak hogy megrendeld a vászonképet garanciával. A száz százalékos garanciának köszönhetően így semmilyen kockázatot nem vállalsz. Ez a garancia kiterjed a nyomtatás alatt keletkezett hibákra, az esetleges szállítási sérülésekre, valamint a Te végső véleményedre egyaránt.

Ha szeretsz a technikai kütyükkel bíbelődni, a fényképek szerkesztését akár magad is elvégezheted. Ehhez kitűnő alkalmazás a Snapseed. Ingyenesen elérhető és felhasználóbarát, tehát kifejezetten egyszerű is kezelni. De az online felületek vagy más applikációk is tökéletesek lehetnek erre a célra.

A gyártás során minden egyes képet manuálisan ellenőriznek, ha úgy ítélik meg, azonnal javítanak is rajta. A végső eredményről egy úgynevezett nézőképet kapsz, amin ha mindent rendben találsz, már kezdődhet is a nyomtatási folyamat. Ennek eredményeképpen otthonod fala egy színvonalas, személyes emlék fotója alapján készült vászonképpel fog gazdagodni. Ez dekorációs elem is, de másrészt segít a felejthetetlen emlékek megőrzésében is.

(PR-cikk)