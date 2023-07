Fényűző életük buktatta le a cigarettacsempészeket, egyikük lagziján az ismert szlovákiai rapper is fellépett

Az adó- és vámhivatal bűnügyi nyomozói a Fešák fedőnevű akció után újabb jelentős bűnszervezetre csaptak le Nagymihályban és környékén.

Fotó: Pénzügyi Igazgatóság

A Nagyszombat és Kassa megyében elvégzett razziák során több mint hatmillió darab cigarettát foglaltak le, a velük folytatott kereskedéssel pedig 782 ezer eurós kárt okoztak az államnak. Összesen hat személyt – négy szlovákiait, egy ukránt és egy magyart – vettek őrizetbe, akik ellen eljárást is indítottak. Amennyiben bűnösségüket sikerül bizonyítani, 3-tól 8 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.

A vámosok Marble, Winston, Kent, Kent Core, Compliment Violet, Marlboro red, Richmond, Austin, Marlboro Gold és Rothmans márkájú cigarettákat foglaltak le, mielőtt a bűnszervezet a feketepiacra juttatta volna őket. A dobozokról hiányzott az érvényes szlovák ellenőrző bélyeg. Az illegális árukat különféle helyeken, családi házakban, illetve járművekben rejtegették.

A hatóság cigaretta mellett 312 ezer euró készpénzt is lefoglalt – ez az összeg a legtöbb, amit valaha lefoglaltak, és egyben bűncselekményből származott. További öt személy- és két teherautó, valamint cigarettatöltő berendezés is a vámosok kezében végezte.

Az akciót követően a hatóság ingatlanokat is lefoglalt. A Széles-tóhoz (Zemplínska šírava) közeli Vinné községben, Trnava pri Laborci községben (Nagymihályi járás), Nagymihályban, illetve Nagykaposon. Az Aktuality szerint az őrizetbe vett személyek között van két olyan személy, akiket jól ismernek a helyi alvilágban – a Čierne Poleből származó Tomáš H. és a vinnéi Tomáš G.

Tomáš G. nemrégiben Tomáš H. tanúja volt az esküvőjén, a lagzi pedig elég nagyszabásúra sikeredett: amellett, hogy tűzijáték is volt, az ismert szlovák rapper, Rytmus is fellépett. Tomáš G., aki régóta munkanélküli, ráadásul polgármesternek is jelöltette magát.

A Nagyszombati Járási Ügyészség ügyésze szerint az életmódjából és a vagyonhelyzetéből kifolyólag egyértelmű volt, hogy magasan átlag feletti életet élt ahhoz képest, hogy régóta munkanélküli volt. Hozzátette: okkal feltételezhető, hogy a vagyona egy része bűncselekmény által szerzett pénzből származik.

A másik gyanúsított, Tomáš H. ugyan vállalkozóként tevékenykedik, de cégei nem annyira nyereségesek, hogy ekkora vagyonra tehessen szert, illetve ilyen életmódot folytathasson. Az állami egységek már legalább 2015 óta tudtak róla, hogy állítólag cigarettát, illetve más árut csempészik Ukrajnából. Korábban luxusvilláját, amiben családjával él, kirabolták – a széfből jelentős mennyiségű készpénz, illetve két illegálisan tartott lőfegyver tűnt el. A rablást állítólag nem jelentette, mert a házban csempészett árut rejtegetett, a rendőrök pedig a helyszínelés során rábukkanhattak volna.



(Aktuality)