Ferenc pápa bocsánatot kért a kanadai őslakosoktól az őket ért bántalmazásokért

Ferenc pápa pénteken történelmi jelentőségű bocsánatkéréssel fordult a kanadai őslakos népességhez mindazokért a bántalmazásokért, amelyeket a kanadai katolikus bentlakásos iskolákban szenvedtek el, és hangsúlyozta, hogy július végén szeretne az észak-amerikai országba látogatni, hogy személyesen kérhessen bocsánatot a kisiklott missziós tevékenység túlélőitől - adta hírül az AP amerikai hírügynökség pénteken.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A Szentatya megbocsátásért könyörgött a kanadai őslakos közösségek tagjaival folytatott audiencián. A közösségek képviselői a hét elején érkeztek a Vatikánba.

Az első latin-amerikai pápa megerősítette, hogy szeretne Kanadába látogatni Szent Anna ünnepekor, amelyet július 26-án tartanak Szűz Mária édesanyja tiszteletére.

Több mint 150 ezer kanadai őslakos gyermeket kényszerítettek állami támogatású keresztény iskolába a 19. századtól egészen az 1970-es évekig annak érdekében, hogy elszigeteljék őket otthoni környezetüktől és kultúrájuktól. A cél a gyermekek keresztény hitre nevelése és a többségi társadalomba történő beilleszkedésének elősegítése volt, amelyet a korábbi kanadai kormányzatok magasabb rendűnek tekintettek.

Az ottawai kormány is beismerte, hogy az őslakos gyermekeket az ilyen iskolákban széles körben érte fizikai és szexuális bántalmazás is, ahol a diákokat még azért is megverték, ha saját ősi nyelvükön mertek megszólalni.

Ennek a bántalmazásnak és a családtól történt elszigetelésnek az örökségét az őslakos közösségek vezetői gyakran a kanadai rezervátumokban járványszerűen elterjedt alkoholizmus és drogfüggőség alapvető okának és gyökerének tartották.

Miután egész héten hallgatta a történeteiket, Ferenc pápa azt hangsúlyozta a kanadai őslakos közösségek képviselőinek, hogy a gyarmati kísérletek elszakították az őslakos gyermekeket családjaiktól, elvágták őket gyökereiktől, hagyományaiktól és kultúrájuktól, a mai napig is tartó, nemzedékeken átívelő traumát okozva nekik.

A Szentatya úgy fogalmazott: mindez "ellentétes tanúságtétel" volt azzal az evangéliummal, örömhírrel szemben, amelyet a bentlakásos iskolai rendszer igyekezett képviselni.

"A katolikus egyház e tagjainak borzalmas viselkedéséért az Úr megbocsátását kérem. És szeretném tiszta szívemből elmondani Önöknek, hogy személyesen nagyon fáj ez nekem. És csatlakozom a kanadai püspökökhöz bocsánatkérésükben"

- tette hozzá a Szentatya.

A kanadai őslakos közösségek képviselőinek római látogatását már évek óta készítették elő, de az út megszervezése 2021-ben gyorsult fel, miután több száz jelöletlen sírt tártak fel néhány kanadai bentlakásos iskola kertjében.

Három őslakos közösségi csoport tagjai a hét során - egymástól függetlenül - több órán keresztül találkoztak Ferenc pápával, és elbeszélték neki történeteiket, majd a hét a pénteki audienciával ért véget.

Cassidy Caron, a Métis Nemzeti Tanács elnöke elérzékenyülten mesélte újságíróknak: a métis közösség mellette helyet foglaló legidősebb képviselője sírva fakadt, amikor végighallgatta a pápai bocsánatkérést.

(MTI)