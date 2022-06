Ferenc pápa és Ursula van der Leyen a találkozójukon a háború befejezését sürgették

A valamivel több, mint húsz perces találkozón arról volt szó, hogy mit tehet a nemzetközi közösség a háború lezárásáért. A szentszéki szóvivő hozzátette, hogy Ferenc pápa és Ursula von der Leyen az éghajlatváltozásról, valamint a fenntartható építkezési projektekről is eszmét cserélt.

Az Európai Bizottság elnökét Pietro Parolin bíboros, a szentszéki államtitkárság vezetője, valamint Paul Richard Gallagher érsek, vatikáni külügyminiszter is fogadta. Érintették az Ukrajnában kialakult humanitárius helyzetet, valamint az élelmiszerválság következményeit a konfliktus elhúzódása esetében. A találkozókon témaként szerepeltek a májusban lezárult "Konferencia Európa jövőjéről" című programsorozat eredményei.

Ursula von der Leyen a közösségi oldalán közölt fényképet a találkozóról, a fotón látszik, hogy Ferenc pápa a térdfájása miatt kerekesszékben ülve fogadja őt.

Truly glad to meet again His Holiness @Pontifex in Rome today.



We stand with those suffering from the destruction in Ukraine.



This war must end, bringing peace back to Europe. pic.twitter.com/GimPCa4gUl