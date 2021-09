Ferenc pápa Európa szívébe tett látogatásnak nevezte budapesti útját, és még kedvenc magyar viccét is elmondta

Sárközy Júlia beszámolt arról, hogy a katolikus egyházfő Budapestre vezető repülőútján találkozott a világ minden részéről érkező összesen 80 újságíróval, akik egyenként bemutatkoztak.

Ferenc pápa azt mondta, nagy örömére szolgál, hogy Budapestre és Szlovákiába utazhat, hiszen tudja, hogy sokan várják - tette hozzá.

Kiemelte, a pápának az is nagy öröm, hogy végre utazhat, hiszen a koronavírus-járvány kezdete óta csak egy nagyon rövid iraki látogatása volt. 2020 eleje óta gyakorlatilag ez az első tömegesemény, amelyen a pápa részt vesz, hiszen ilyet még a Vatikánban sem tartottak.

Sárközy Júlia szólt arról is, Ferenc Pápa elnézést kért, amiért ülve mondta el a beszédét, amikor a magyar keresztény egyházak és a zsidó közösségek képviselőivel találkozott. Az egyházfő emlékeztetett arra, hogy nyáron már volt egy műtéte és már nem 15 éves.

De a jókedve azért a régi. A budapesti repülőtéren többek közt Habsburg Eduárd (német-magyar katolikus író, forgatókönyvíró, Magyarország nagykövete a Szent Széknél a Vatikánban és Máltai Lovagrendnél) fogadta őt, akinek el is mondta kedvenc magyar viccét.

This is the moment at Budapest Airport when the Pope makes his favourite Hungarian joke with me:

"Why will we speak Hungarian in heaven? Because it takes an eternity to learn it!"

Hence me laughing my head off. pic.twitter.com/1rmSKiXgYJ