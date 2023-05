Ferenc pápa szerint a fegyverek elpusztítják a béke minden reményét

A mártír Ukrajna és a háború és erőszak sebezte összes nemzet szenvedésének enyhítéséért imádkozott Ferenc pápa a Szent Péter téren mondott beszédében vasárnap.

Ferenc pápa a Mennyek Királynője-imádságot követően a kiújult arab-izraeli fegyveres harcok leállítását sürgette.

Hangsúlyozta, hogy ártatlanok, köztük nők és gyermekek veszítették életüket. Reményét fejezte ki, hogy a felek közötti tűzszünet tartós marad.

Az egyházfő alig 24 órával azután, hogy Volodomir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta a Vatikánban, kijelentette: "a fegyvereknek el kell hallgatniuk, mivel fegyverekkel nem lehet biztonságot és stabilitást elérni, ellenkezőleg: elpusztítják a béke minden reményét".

Beszéde végén a mártír Ukrajna és a háború és erőszak sebezte összes nemzet szenvedésének enyhítéséért imádkozott.

"A hit diplomáciájának nincsen könnyű dolga, de nem áll le" - hangoztatta Visvaldas Kulbokas érsek, kijevi apostoli nuncius a Corriere della Sera olasz napilapban vasárnap megjelent interjúban. Kifejtette, a jelenlegi háborús helyzetben a logika és az emberi ész is nehezen lát megoldást, de "nekünk, a hit embereinek, akik diplomaták is vagyunk, hivatásunk, hogy előre menjünk mindezek ellenére, akkor is, ha a helyzet reménytelennek tűnik".

Úgy vélte, "egy háborút senki sem nyerhet meg, és mit is jelent egy olyan háború megnyerése, melyben több tízezrek haltak meg, az egyetlen megoldás a (háború) megállítása".

Jelentősnek nevezte, hogy a katolikus egyházfő a budapesti látogatásáról a Vatikánba tartó repülőúton nyilvánosan "békemisszióról" beszélt. Az apostoli nuncius szerint mindez arra utal, hogy "Ferenc pápa nem adja fel a béke diplomáciai megoldásának keresését, mivel nem maradhatunk tehetetlenek, és a pápa addig kopogtat az összes ajtón, amíg nem talál nyitva egyet". Ferenc pápa és Volodimir Zelenszkij vatikáni találkozását kommentálva kijelentette, jelenleg az Ukrajnából Oroszországba szállított foglyok és gyermekek hazatéréséről folyik az egyeztetés, ami "egy szélesebb tárgyalási folyamatot" indíthat el.