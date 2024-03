Ferenc pápa tizenkét női rabnak mosta meg a lábát az utolsó vacsorát idéző szertartáson

Ferenc pápa tizenkét rabnak mosta meg a lábfejét az utolsó vacsorát idéző szertartáson a római Rebibbia büntetés-végrehajtási intézet női szárnyán csütörtökön.

TASR-felvétel

Ferenc pápa a rabokhoz szólva kijelentette, "mindannyiunknak van kisebb és nagyobb kudarca: mindenkinek megvan a saját története, de az Úr mindig tárt karokkal vár, és soha nem fárad el abban, hogy megbocsásson".

Ferenc pápa kerekes székkel érkezett a börtön udvarára, ahol kétszáz rab várta őt. Tapssal és köszönetkiáltásokkal üdvözölték a pápát.

A misén, amelyet a börtönben szolgáló pap mutatott be, Ferenc pápa szokása szerint személyesen végezte el a lábmosást: a nőket magasított padra ültették, így a pápa a kerekes székkel is meg tudta mosni a lábukat, melyeket meg is csókolt.

A rabokról nem adtak részletes információt, a Vatikán annyit közölt, hogy különböző korú és vallású nőkről volt szó, volt közöttük olasz, boszniai, ukrajnai, perui, bolgár, nigériai és venezuelai elítélt is.

Ferenc pápa egy Szűz Máriát ábrázoló festményt vitt ajándékba a börtönbe, és egy csokoládétojást is adott az egyik asszony kisfiának, aki anyjával él az intézményben. A rabok a börtön veteményeskertjében termett zöldségeket adtak a pápának.

A Rebibbia börtön női szárnya az ötvenes években nyílt meg, és 360 elítélttel az ország négy női börtöne között a legnagyobb. Jellegzetességének számít, hogy a rabok nagy része nem olasz.

Ferenc pápa elődeivel ellentétben nagycsütörtökön nem paptársai lábát szokta megmosni, hanem megválasztása óta minden évben más helyszínt keres fel. Kivételt egyedül a pandémia időszaka jelentett.

Az utóbbi tizenegy évben járt kórházban, idősotthonban, migránsközpontban, de legtöbbször börtönökbe látogatott el: 2015-ben a római Rebibbia börtönt, 2017-ben Paliano börtönét, 2018-ban a Vatikánhoz közeli Regina Coeli börtönt, 2019-ben Velletri börtönét, 2022-ben pedig a kikötőváros, Civitavecchia börtönét kereste fel, ahol az ötszáz rabból tizenkettőnek mosta meg a lábát. 2013-ban és tavaly a fiatalkorúaknak fenntartott Casal del Marmo börtönében elítélt fiúknak és lányoknak mosta meg a lábát.

Ez volt az első alkalom, hogy a Ferenc pápa végezte lábmosáson kizárólag nők vettek részt.

MTI