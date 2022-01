Férfi kézilabda Eb: Horvát siker a szerbek ellen, a norvégok az oroszok ellen botlottak meg

Horvátország 23–20-ra győzött Szerbia ellen a C-csoportban, míg az F-csoport rangadóján Spanyolország 32–28-ra verte Svédországot, Oroszország Norvégiát, a dánok pedig legyőzték a szlovénokat győzték le a magyar–szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Komoly küzdelmet hozott a horvát-szerb derbi - MTI

Horvátország–Szerbia 23–20

A meccs több egymás utáni kiállítással, és háromgólos horvát vezetéssel indult, majd egyre jobban kezdtek játszani a szerbek, s a félidő hajrájához közeledve át is vették a vezetést. A szünetre aztán újra a horvátok voltak (kétgólos) előnyben, a folytatásban pedig már nagyrészt ők irányítottak. Szoros volt a vége is, de nem jött össze a szerb bravúr, így győzött Horvátország, s ezzel nagyot lépett a középdöntő felé, ahol a magyar válogatottal is összekerülhetne. A mérkőzés legjobbja egyébként a Barcelona klasszisa, Luka Cindric lett.

Spanyolország–Svédország 32–28

A meccset a svédek kezdték valamivel jobban, de gyorsan feljavult a spanyolok támadójátéka, s a szünetben három góllal vezettek, 17–14-re. A folytatásban is szoros maradt a meccs, a svédek végig kapaszkodtak, de egyszer sem tudtak kiegyenlíteni, majd a hajrá is jobban jött ki Spanyolországnak, amely ezúttal is legyűrte északi ellenfelét.

Norvégia–Oroszország 22–23

Oroszország ugyanis összeszedett támadójátékkal, jó védekezéssel rukkolt elő, s vezetett is két góllal a szünetben. A második játékrész is az oroszokévolt, többször négy góllal is elléptek a folyamatosan hibázó norvégok ellen. A végén ugyan visszajöttek egy gólra az északiak, de többre nem futotta – meglepő orosz siker született.

Szlovánia–Dánia 23–34

A mérkőzés során Dánia próbálta diktálni a tempót, de a szlovénok egy percre sem lassítottak, s nem engedték meglepni ellenfelüket. Ljubomir Vranjes legénysége döntetlenre is többször felzárkózott, végül kétgólos hátrányban vonult szünetre. A második félidőben aztán teljesen elfogytak a szlovénok, s az aktuális világbajnok lehengerlő játékkal, és 11 góllal győzött

Csoportkör

2. forduló

A-CSOPORT (Debrecen, Főnix Aréna)

Észak-Macedónia–Montenegró 24–28 (16–17)

Ld: Velkovszki 6, Kuzmanovszki 5, ill. Vujovics 6, Andjelics 6

Dánia–Szlovénia 34–23

1. Dánia 2 2 – – 64–44 +20 4 2. Montenegró 2 1 – 1 49–54 –5 2 3. Szlovénia 2 1 – 1 50–59 –9 2 4. Észak-Macedónia 2 – – 2 49–55 –6 0

C-CSOPORT (Szeged, Pick Aréna)

Franciaország–Ukrajna 36–23 (17–11)

Ld: Nahi 6, Descat, Lagarde, Richardson 4-4, ill. Horiha 7

Horvátország–Szerbia 23–20 (11–9)

1. Franciaország 2 2 – – 63–45 +18 4 2. Horvátország 2 1 – 1 45–47 –2 2 3. Szerbia 2 1 – 1 51–46 +5 2 4. Ukrajna 2 – – 2 46–67 –21 0

E-CSOPORT (Pozsony, Ondrej Nepela Aréna)

Csehország–Bosznia-Hercegovina 27–19 (12–9)

Ld: Klima 8, ill. Hamidovic 5, Herceg 4

Spanyolország–Svédország 32–28 (17–14)

1. Spanyolország 2 2 – – 60–54 +6 4 2. Svédország 2 1 – 1 58–50 +8 2 3. Csehország 2 1 – 1 53–47 +6 2 4. Bosznia-Hercegovina 2 – – 2 37–57 –20 0

F-CSOPORT (Kassa, Steel Aréna)

Szlovákia–Litvánia 31–26 (15–8)

Ld: Urban 7, Hruscak 6, ill. Malasinkas 8, Barbarskas 4

Norvégia–Oroszország 22–23 (12–14)

1. Oroszország 2 2 – – 52–49 +3 4 2. Norvégia 2 1 – 1 57–48 +9 2 3. Szlovákia 2 1 – 1 56–61 –5 2 4. Litvánia 2 – – 2 53–60 –7 0

