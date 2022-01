Férfi kézilabda Eb: Szlovákia megszerezte történelémi győzelmét

Szlovákia első történelmi Eb-győzelmét megszerezve 30-26-ra legyőzte Litvániát. Franciaország 36–23-ra lelépte Ukrajnát a C-csoportban, míg az A-csoportban Montenegró 28–24-re győzött Észak Macedóniáa ellen a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokságon.

Szlovákia–Litvánia 30–26

Mindkét nemzet vereséggel kezdte a tornát, de míg a házigazda szlovákok tíz góllal kaptak ki a norvégok ellen, addig a litvánok megszorongatták Oroszországot. Negatív előjelekkel vágott neki tehát a meccsnek Szlovákia, de összeszedett, jó játékot mutatott, s a szünetben hét góllal, 15–8-ra vezetett. A fordulást követően feljöttek a litvánok – nagy segítségükre volt ebben az összesen 8 gólig jutó Malasinskas –, de végül öt góllal így is kikaptak.

Csehország–Bosznia-Hercegovina 27–19

Mindkét fél papírforma-vereséggel kezdett a csoportkörben, de ezúttal a csehek számítottak jóval esélyesebbnek, és a meccsen be is bizonyították, hogy miért. A gyenge bosnyák dobóformához a cseh védők teljesítménye is hozzájárult, a félidőben három volt közte, majd a második játékrész sem hozott nagy változást. Csehország végül nyolccal nyert, Matej Klima 8 gól dobott.

Franciaország–Ukrajna 36–23

A vártnál jobban kezdtek az ukránok Szegeden, az első tíz percben úgy tűnt, akár meg is szorongathatják az olimpiai címvédőt. Ebből aztán nem sok minden lett, a franciák magukhoz ragadták az irányítást, magabiztos előnyt kovácsoltak, s még az is belefért, hogy alkalomadtán hatalmas ziccereket puskáztak el. Az ukránoknál kiemelkedett a mezőnyből Dmitro Horiha, aki 7 gólt szerzett – emellett hazájából egyedüliként egy kiállítást is begyűjtött.

Észak-Macedónia–Montenegró 24–28

Az északmacedónok meglepetésre alaposan megizzasztották Szlovéniát az első körben, ezúttal azonban őket lepték meg. A montenegróiak rögtön egy 4–0-val kezdtek, majd végig kézben tartották az irányítást. Olyan pontja azért volt a meccsnek (rögtön a második félidő elején), amikor Észak-Macedónia ki tudott egyenlíteni, de a vezetést egyszer sem vette át, a végén pedig több góllal kikapott.

Csoportkör

2. forduló

A-csoport (Debrecen, Főnix Aréna)

Észak-Macedónia–Montenegró 24–28 (16–17)

Ld: Velkovszki 6, Kuzmanovszki 5, ill. Vujovics 6, Andjelics 6

C-csoport (Szeged, Pick Aréna)

Franciaország–Ukrajna 36–23 (17–11)

Ld: Nahi 6, Descat 4, Lagarde 4, Richardson 4, ill. Horiha 7)

E-csoport (Pozsony, Ondrej Nepela Aréna)

Csehország–Bosznia-Hercegovina 27–19 (12–9)

F-csoport (Kassa, Steel Aréna)

Szlovákia–Litvánia 31–26 (15–8)

