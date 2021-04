Férfi röplabda extraliga: Rieker UJS Komárom egy lépésre van a bajnoki címtől!

A Rieker UJS Komárom csapatát már csak egy győzelem választja el a történelmi bajnoki cím elnyerésétől. Robin Pěluch védencei sikeresen vették az akadályt és a második döntő mérkőzést is megnyerték a TJ Spartak Myjava csapata ellen.

A szerző felvétele

Szerdán otthon nyertek ugyanúgy, mint az első párharcban 3:1-re, így a három győzelemért folyó harcban 2:0-ra vezetnek.

Komárom szombaton játszik az első bajnoki aranyért Myjava otthonában.

Férfi extraliga - rájátszás döntő (3 győzelemért) - második mérkőzés:

RIEKER UJS KOMÁROM (4.) - TJ SPARTAK MIAVA (2.) 3: 1 (23, 21, -20, 23) – a sorozat állása 2:0

Bírók: Juráček és Sarka, nézők nélkül

Komárom: Ogurčák 19, Kašper 2, Mlynarčík 20, Kubš 17, Mačuha 7, Kasperkevič 2, liberó Turis és Pati-Nagy (Jalovecký 0, Százvai 2, Forró 0, Tarabus 2). Edző: R. Pělucha.

Myjava: M. Zeman 4, Viskup 1, Watzka 17, Ludha 7, Barták 5, Pokopec 13, liberó Ochodnický (Konc 25, Šíma 0, Š. Rzyman 0). Edző: M. Pipa.

Legjobb játékosok: Százvai Ádám (Komárom) - Matúš Konc (Miava)

A Myjava jól kezdett, és rögtön az elején két ponttal vezetett. A hazai játékosok azonban egyenlítettek és Mlynarčík szervái után 12:9-re fordítottak. Komárom megtartotta az előnyét, de végül a vendégek egyenlítettek 22:22-re. Ogurčák blokkja után a hazaiaknak két setballjuk volt, a másodikat Kubš be is váltotta (25:23). A második szett is hasonlóan alakult, de aztán 15:15-ös állásnál két ászt adott Százvai és Komárom ezzel a szett végéig meg tudta tartani a vezető szerepét (25:21). Myjava azonban harcolt tovább, Konc belemelegedett a játékba és a sima szett után 1:2-re módosult a mérkőzés állása. A negyedik szett egészen a végégig nagyon kiegyensúlyozott volt, a meccset végül a blokkoló Kasperkevič (25:23) zárta le és Kom árom ezzel egy újabb lépéssel közelebb került a történelmi bajnoki címhez.

Vezető játékosok: A hazaiaknál mind a három támadó játékos - Peter Mlynarčík (20 pont, 2 ász, 1 blokk), František Ogurčák (19 pont, 1 ász, 2 blokk), Matej Kubš (17 pont, 1 blokk) a legjobb formáját nyújtotta. Miavai mezben az univerzális játékos Matúš Konc brillírozott, aki az első szettben 25 pontot szerzett (1 ász, 2 blokk). A feladó játékos Peter Barták négy blokkot szerzett.

Érdekességek: A myjavai játékosok Patrik Pokopec és Matúš Konc 200. mérkőzésüket játszották le az extraligában és a Szlovák Kupában. Pokopec 1644 pontot gyűjtött össze, míg Konc 1551-et. Miava az idei play-off-ban először veszített idegenben. Komáromnak már ötödször sikerült nyernie egymás után.

Robin Pělucha, Komárom edzője: "Ez egy nagyon nehéz meccs volt, Myjava elszántan érkezett hozzánk, mint mindig. Az ellenfél teljes sebességgel haladt előre, a mérkőzés végén már minden egyes labda számított. Rendkívül „melós“ győzelem volt ez, de megcsináltuk és megyünk Myjava otthonába, hogy újra megküzdjün k a győzelemért és a bajnoki címért. Ez a döntő, itt már nem lehet elkerülni a hibákat, ez a döntő része, de gratulálok a srácoknak, hogy ma is nyertek. "

Martin Pipa, Myjava edzője: "Azzal, hogy az ellenfél tapasztaltabb, kevesebb hibát vétettek. Különösen sajnálom, hogy nemcsak az ellenféllel, hanem a saját hibáinkkal is meg kell harcolnunk. Sajnos fiatal csapat vagyunk és nem kerülhetjük el ezeket a hibákat. De ha elkerültük volna őket, amit remélem a harmadik meccsen el is fogunk kerülni, még visszatérhetünk Komáromba. "

Róbert Mihalička