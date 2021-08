A fertőzötteknek értesíteniük kell a kontaktszemélyeket, változnak a maszkviselésre vonatkozó szabályok

Csütörtökön közzétette az új COVID-automatával kapcsolatos első három rendeletét a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ). Az augusztus 16-án, hétfőn életbe lépő szabályozások a szájmaszk- és reszpirátorviselésre, a kórházi látogatásokra és a fertőzöttek elkülönítésére vonatkoznak.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A rendelet alapján a jövőben megszűnik a koronavírus elleni oltás érvényességének felső határa. Ezt idáig 12 hónapban határozták meg.

Továbbra is marad a kötelező maszkviselés a zárt helyiségekben a Covid-automata szerinti zöld és narancssárga besorolású járásokban is. A piros, bordó és fekete járásokban kötelező lesz a reszpirátor használata beltéren. A bordó és a fekete besorolású járásokban a szabadban is kötelező lesz a maszkviselés, az enyhébb fokozatú járásokban csak a tömegrendezvényeken.

A rendelet tartalmazza azt is, hogy a fertőzött személyeknek értesíteniük kell mindenkit, akivel a mintavétel előtti két napon találkoztak. Ez minden pozitívan tesztelt személyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy PCR-, LAMP- vagy antigénteszttel igazolták a megbetegedést.

A rendelet továbbá azt is meghatározza, hogy a pandémia ideje alatt tilos lesz a látogatás a kórházakban, lesznek azonban bizonyos kivételek. Ahogy eddig is, nem vonatkozik a látogatási tilalom a palliatív ellátásban részesülőkre, a súlyos betegekre és a haldoklókra. A papok is bemehetnek a kórházba, akik súlyos betegnek vagy haldoklónak adják fel az utolsó kenetet.

Azok a személyek lehetnek látogatók, akik teljesen beoltottnak számítanak, nem több mint 180 napja estek át a betegségen vagy van negatív teszteredményük – PRC- és LAMP-teszt esetében 72 óránál, antigénteszt esetében 24 óránál nem régebbi a mintavételtől számítva.

A Közegészségügyi Hivatal közleményében hozzáteszi, a regionális közegészségügyi hivatalok enyhébb is szigorúbb szabályokat is bevezethetnek az egyes járásokban.



(TASR)