Feszült légkörben, sárga-kék egyenruhában érkeztek meg az orosz űrhajósok a Nemzetközi Űrállomásra

Az űrrakéta indulását és érkezését az amerikai űrhajózási hivatal, a NASA élőben közvetítette. A kazasztáni Bajkonur űrrepülőtérről három órával korábban startolt legénységet - Oleg Artyemov parancsnokot, valamint Gyenisz Matvejevet és Szergej Korszakovot - két orosz, négy amerikai és egy német űrhajós várta az űrállomáson.

A megérkeztük után kisebb meglepetéssel ért fel, hogy a három orosz űrhajós sárga-kék overallban jelent meg, és jelentkezett be az állomásról - írja a Telex. A Sky szerint ugyanakkor ez nem az ukránok melletti kiállás, csak annyit mondtak, hogy ilyen színű kezeslábasból sok halmozódott fel, amit el kell használni. A New York Times ezt azzal egészítette ki, hogy annak az egyetemnek a színét is viselhetik, ahol mindhárman végeztek.

Induláskor még nem ez volt rajtuk:

A Szojuz űrkabinja március 30-án a tervek szerint visszafelé az amerikai Mark Vande Heit viszi a Földre, aki 340 nappal kedden megdöntötte az űrben tartózkodás amerikai rekordját, továbbá a két orosz űrhajóst.

Three cosmonauts docked to the station's Prichal module inside the Soyuz MS-21 crew ship today at 3:12pm ET. They'll meet the Exp 66 crew in about 2.5 hours. More... https://t.co/ceOb4qU70v pic.twitter.com/HefuWfyl47