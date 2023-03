Fiatal szlovák férfi zuhant ki egy hotel 27. emeletéről Dubajban!

Rejtélyes körülmények között vesztette életét egy szlovák fiatalember Dubajban - írta meg elsőként a Topky.sk.

Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

A fiatal férfi az egyik legdrágább dubaji hotel 27. emeletéről zuhant ki. Az eset még március 12-én történt és minden jel arra utal, hogy öngyilkosság történhetett.

A halálhírt megerősítette a szlovák külügyminisztérium is. "Mivel a dubaji rendőrség továbbra is vizsgálja az ügyet, egyelőre további részleteket nem árulhatunk el. Az Abu Dhabi-i nagykövetségünk kapcsolatban van a dubaji rendőrséggel, együttműködünk konzuláris segítségnyújtás terén is" - közölték.

Az egyelőre nem világos, miért vethetett véget életének a fiatalember.

(Topky.sk)