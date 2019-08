A fiatalok többet költenek, mint amennyit keresnek

668 euró - 2017 elején ennyi pénz futott be havonta átlagosan a Postabank 25 évnél fiatalabb ügyfeleinek számlájára. 2019 januárjában már majdnem száz euróval több, 769 euró, vagyis a fiatalok bére is viszonylag jelentős mértékben emelkedett az elmúlt hónapokban. „Jól teljesít a gazdaság, ez meglátszik a béreken is. A munkavállaló fiatalok többet keresnek, a főiskolások is többet tudnak keresni idénymunkával vagy részmunkaidős állásban, és a szüleiktől is több anyagi támogatást kapnak” - magyarázta Lýdia Žáčková, a Postabank szóvivője.

Ennek köszönhetően a fiatalok bevételei is közelítenek az országos átlagbérhez, ami az idei első negyedévben bruttó 1023 euró volt, ami tisztán 780 euró fizetést jelent.

Másrészt a fiatalok kiadásai is magasak. „2017 és 2019 júniusa között a Postabank 25 évnél fiatalabb ügyfeleinek havi bevétele átlagosan csupán 45,28 euróval haladta meg a havi kiadásaikat, néhányuknak csak 20 euró körüli összeg volt a számláján fizetés előtt, sőt, többet költöttek, mint amennyit kerestek” - tette hozzá Žáčková.



