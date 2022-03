Fico barátnőjét kizárhatják az ügyészségről – az exkormányfővel töltött szilveszteri üdülés lehet az oka?

A Főügyészség az Ügyészi Tanács elé terjesztette a Pozsonyi Kerületi Ügyészség indítványát, miszerint zárják ki az ügyészségről Katarína Szalayovát, Robert Fico barátnőjét – írja a SME.

Robert Fico (Fotó: TASR)

Szalayová jelenleg ügyészi gyakornok, ez azt jelenti, hogy hároméves praxist kell szereznie, majd le kell tennie a záróvizsgát ahhoz, hogy ügyésszé válhasson. Stanislav Jakubčík, az Ügyészi Tanács elnöke a SME-nek úgy nyilatkozott, hogy kedden kapták meg a kizárására tett javaslatot, jelenleg pedig az ügyiratot tanulmányozzák.

Ha Szalayovát gyakornokként kizárnák, akkor végérvényesen búcsút inthetne az ügyészségnek, ügyvédként vagy más jogi dolgozóként még tevékenykedhetne. A helyzetét tovább rontja, hogy tavaly októberben nem ment el a záróvizsgára, nélküle pedig sem ügyészi, sem jogászi hivatást nem gyakorolhat. Ha viszont letenné a vizsgát, az esetleges kizárása esetén is hitelesíttethetné az Ügyvédi Kamarával, és jogászként tevékenykedhetne.

Azt egyelőre nem tudni, hogy milyen okból akarják kizárni Szalayovát az ügyészi körökből. A SME információi szerint az áll az egész ügy hátterében, hogy tavaly év végén Ficóval Jordániába utazott, ahol a szilvesztert is együtt töltötték. Eközben viszont hivatalosan legalább két napig betegszabadságon volt.

Az elhíresült vadászházban készült felvétel arról is tanúskodik, hogy Fico Görögországban is együtt nyaralt Szalayovával, emellett az is kiderült, hogy az egykori kormányfő intézkedett a Nemzetbiztonsági Hivatalnál is, amely elkezdte vizsgálni a nő gyanús tulajdonviszonyait. Szalayová ugyanis egy Volkswagen Arteon típusú luxusautóval jár, a pozsonyi River Parkban él egy luxuslakásban, és akárcsak Fico, ő is nem tisztázott tulajdonosi háttérrel éjszakákat töltött a Vinosadyban lévő kastélyban. Jelenlegi bevételéből viszont mindezt aligha tudná finanszírozni.

Az Ügyészi Tanács a legközelebbi ülésén fog Szalayová ügyével foglalkozni, ennek pontos dátuma még nem ismert, de mielőtt végső döntést hoznának, Fico barátnője lehetőséget kap a védekezésre.



(SME)