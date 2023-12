Fico biztosította Pellegrinit: a Smer teljes támogatásával számolhat, ha indul az államfőválasztáson

Amennyiben Peter Pellegrini (Hlas) házelnök úgy dönt, hogy indul a köztársaságielnök-választáson, teljes mértékben számolhat a Smer támogatásával – jelentette ki Robert Fico (Smer) miniszterelnök.

Robert Fico és Peter Pellegrini (Fotó: TASR)

Megerősítette, hogy pártja nem fontolgatja saját jelölt indítását, Pellegrini döntésére vár. Fico nem tartja kizártnak, hogy Pellegrini a választások időpontjának kihirdetésekor jelenti majd be, hogy jelölteti-e magát.

Pellegrini indulásának támogatásában a miniszterelnök két, értékben közeli párt logikus együttműködését látja. „Úgy, ahogy azzal kapcsolatban is mondtuk, hogy a két párt együttműködése adja a kormány legjobb alapját, úgy most is azt mondhatom: a Smer minden szavazójának javasolhatjuk, hogy válassza Peter Pellegrinit. Természetesen a végső döntést minden választópolgárnak kell meghoznia” – mondta a kormányfő.

Pellegrini egyelőre nem erősítette meg, hogy indul-e a köztársaságielnök-választáson, várhatóan januárban tesz erről bejelentést. Egyelőre Ivan Korčok, Ján Kubiš és Beáta Janočková jelentette be, hogy jelölteti magát köztársasági elnöknek. Ugyancsak indulna a választáson Marta Čurajová, aki polgári jelöltként jelenleg aláírásokat gyűjt. Szintén bejelentette indulási szándékát Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke, valamint Štefan Harabin volt legfelsőbb bíró jelöltségét is emlegetik.



TASR/para