Fico cifra kijelentésekkel bombázta a médiát, és azt tervezi, hogy rájuk száll

Beszédében elmondta, sorozatban ötödször is meg akarja nyerni a parlamenti választásokat, amelyekre véleménye szerint 2020-ban kerül majd sor, ugyanis előrehozott választásokra nincsen semmi ok. Leszögezte, szükség lesz személyi változásokra és el kell mondani azt is, hogy hol hibáztak.

"Kaptunk néhány erős ütést. Miután túléltük azt, amit túléltünk, szeretnénk ötödször is választást nyerni és kormányt alakítani. Meg kell tennünk mindent azért, hogy világos alternatívaként tűnjünk fel a választó előtt" - húzta alá, majd megpiszkálta egy picit az ellenzéket, amely kapcsán nem lát semmilyen egységes programot, éppen ezért nem látja okát annak sem, hogy emiatt idegeskedjen.

A Smer elnöke a későbbiekben beszélt arról is, hogy vissza akarnák hozni annak lehetőségét, hogy a köztisztviselők reagálhassanak a sajtóban.

"Nem is értem, hogy a politikusnak, akit tíz különböző irányból köpnek le, miért ne állhatna jogában válaszolni?!"

- fogalmazott. Emlékeztetett arra, hogy ilyen jog korábban létezett, a Radičová-kormány idején azonban ennek jogát a természetes személyek szűkítették.

Nem csípi azt sem, hogy az online sajtó egyes cikkei alatt adott esetben anonim vita folyik.

"Ez nem lehet névtelen, és ezért a kiadónak kell felelnie. Írják csak le, hogy akasszák fel Pellegrinit és Ficót, de írják oda a nevüket is. Ez az egyetlen módja annak, hogy legalább valamennyire rendet teremtsünk ebben az országban" - hangsúlyozta.

Azt is kijelentette, hogy az utcát átverték, mégpedig nem más, mint a média, amely szerinte hazugságokat terjeszt. Így történt ez Fico szerint a vietnami vállalkozó elhurcolása kapcsán és a Kuciak-Kušnírová-gyilkosság ügyében is. Ami pedig szerinte hazugság, hogy Szlovákia nem vett részt a vietnami fickó elhurcolásában, és az újságíró és kedvese haláláért sem felelős közvetlenül a kormány az ún."maffiakapcsolatai".

"Hibának tartom, hogy az újságírógyilkosság után nem kommunikáltuk a mi történetünket. Ez volt a legnagyobb hiba, amit elkövettünk" - húzta alá. Mint mondta, minden ellenük indított támadásra válaszolni kell a rendelkezésükre álló törvényes eszközökkel.

Ekézte még a médiát, amely szerinte alapvető kötelezettségének, a tájékoztatásnak sem tesz eleget.

"Már nem is törekszenek arra, hogy a nézeteiket elkülönítsék a tájékoztatástól. A média nem értette meg, hogy az interneten és a közösségi oldalakon terjedő álhírek korában egyetlen esélyük a megbízhatóság. Itt van az esély a hagyományos média számára. Ez az ország sikeres, de ha kinyitunk egy újságot, akkor az az érzésünk lehet, hogy egy elmaradott afrikai országban élünk, ahol semmi nem működik" - figyelmeztetett Fico.

(TASR)